Koalice se s poslanci ANO dohodla na projednávání zákonů v tomto týdnu

Praha - Úterní schválení vládní novely zákona zvaného lex Ukrajina a dnešní přijetí novely zákona o střetu zájmů předložené poslanci opozičního hnutí ANO jsou součástí domluvy o programu schůze Sněmovny v tomto týdnu. Novinářům to řekl šéf lidovecké frakce Marek Výborný. Nejde podle něj ale o širší dohodu mezi koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN s opozicí, která by z dolní komory vytěsnila obstrukce, jaké provázely některé sněmovní debaty v uplynulých měsících.

Podle bývalého předsedy Sněmovny a předkladatele novely o střetu zájmů Radka Vondráčka (ANO) je postup výsledkem komunikace šéfů klubů. Novinářům řekl, že neví o "nějaké širší dohodě". "Budeme postupovat ad hoc zákon od zákona," uvedl. Současný postoj stran by mohl být "nastartováním nějaké komunikace", doplnil.

Výborný uvedl, že komunikace je nutná, aby jednání Sněmovny bylo efektivní. "Komunikujeme i s opozičními předsedy klubů, což se myslím odrazilo včera (v úterý) i na jednání politického grémia Sněmovny," uvedl. Kromě novely služebního zákona byla podle něj na zařazení všech bodů politická shoda, což se týkalo i vstřícného kroku, že se bude projednávat opoziční verze novely zákona o střetu zájmů.

"Součástí těch dohod je i to, že opozice nebude obstruovat v prvním čtení novelu služebního zákona," doplnil Výborný. Předpokládá, že předlohu se nejpozději ve čtvrtek podaří projednat v prvním kole. "Rozumíme tomu, že je právem každého poslance se ke každému tisku vyjádřit, zvlášť možná určité kontroverze budící novela služebního zákona je toho důkazem. Na druhou stranu nechceme, aby jeden tisk opět zablokoval celý týden jednání Sněmovny," řekl.

Výborný uvedl, že dnešním přijetím novely zákona o střetu zájmů vyslaly strany před zářijovými volbami signál uchazečům o funkce v komunální politice, že přístup k jejich majetkovým přiznáním nebude tak volný, jak bylo stanoveno před čtyřmi lety. Náhled bude možný na požádání.

Ve Sněmovně je i širší koaliční novela zákona o střetu zájmů, která budí spory zejména kvůli zpřísnění zákazu vlastnictví médií. Výborný dnes uvedl, že by její projednávání chtěl otevřít tento rok. Vondráček diskusi o ní nevyloučil. Uvedl, že v návrhu ale hnutí chybí regulace internetových médií, což bude podle něj na širší debatu. "Nebráním se, když by se podařil kompromis. Byl bych rád. Je tady ale problém, že pro (předsedu klubu Pirátů Jakuba) Michálka je to soukromý džihád proti expremiérovi Babišovi," uvedl.

V "nějaký kompromis" doufá Vondráček i u debaty poslanců o zrušení elektronické evidence tržeb. Koalice má dostatečný počet hlasů k prosazení změny, klub ANO ale 10. května debatu o předloze znemožnil tím, že si vyžádal přestávku. Hnutí chce, aby evidence byla alespoň dobrovolná.