Praha - V Praze 6 vyjednává o vzniku koalice ODS, STAN a koalice KLID, která je složena z TOP 09 a KDU-ČSL. Tyto strany spolu na základě programové shody uzavřely dohodu o společném postupu, podle níž budou do ustavující schůze zastupitelstva městské části jednat o možné budoucí koalici pouze mezi sebou. ČTK to dnes řekl lídr ODS Jakub Stárek. Ustavující zastupitelstvo, na kterém bude zvolen starosta, místostarostové a radní, je naplánováno na čtvrtek 1. listopadu.

"Ten dokument v sobě obsahuje pasáž, která říká, že do dalšího zastupitelstva budeme jednat a nebudeme jednat s žádnými dalšími stranami. Takže je tam jakási klauzule exkluzivity mezi těmi třemi stranami. Vzhledem k tomu, že naše tři strany mají dohromady 27 mandátů v zastupitelstvu, tak to znamená, že do té doby, pokud všechny strany dohodu dodrží, nemůže vzniknout žádná jiná koalice," řekl Stárek.

Smlouva má stranám zajistit klid na jednání a zamezit spekulacím. "Než abychom narychlo podepsali koaliční smlouvu, tak si dáváme prostor, abychom všechny záležitosti dopodrobna prodiskutovali," dodal Stárek.

Neznamená to však, že by se tento trojblok stran uzavřel a s dalšími uskupeními nediskutoval. "Tento trojblok teď pod mým vedením začne jednat i s Piráty, protože je to strana, která získala třetí nejvyšší počet hlasů, a je proto vhodné s nimi hovor o věcech budoucích vést," uvedl dnes současný starosta Ondřej Kolář (TOP 09), který už dříve mluvil o koalici se STAN a ODS jako o nepřirozenější.

O personální podobě možné budoucí koalice zatím není jasno. Nicméně starostovi již vyjádřili podporu Starostové. "V květnu jsme slíbili, že pokud koalice KLID, tedy TOP 09 a lidovci, zvítězí ve volbách, podpoříme na starostu Ondřeje Koláře," sdělil současný místostarosta a lídr STAN Jan Lacina.

Koalice KLID a ODS získaly shodně po deseti mandátech v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Dalších devět křesel obsadili v zastupitelstvu Piráti, sedm STAN, ANO získalo šest mandátů. Posledním uskupením, které se do zastupitelstva Prahy 6 dostalo, jsou Zelení, kteří budou mít tři zastupitele.

Volby v Praze 6 na podzim 2014 vyhrála TOP 09 se ziskem 11 mandátů. Druhé skončilo hnutí ANO s osmi křesly. ODS a Zelení získali shodně po šesti mandátech, následovali Starostové s pěti mandáty, ČSSD se čtyřmi, KSČM se třemi a lidovci získali dva zastupitele. Původní koalice TOP 09, ANO, STAN, KDU-ČSL a Zelených se změnila v listopadu 2015. Po neshodách byli odvoláni místostarostka pro dopravu Petra Kolínská a radní pro životní prostředí Antonín Nechvátal (oba Zelení). Zelení následně přešli do opozice. Starostou zůstal Ondřej Kolář (TOP 09).

Praha 6, kde žije zhruba 104.000 obyvatel, je na severozápadě hlavního města. Městská část zahrnuje celá katastrální území Dejvic, Liboce, Ruzyně, Střešovic, Veleslavína a Vokovic a části Břevnova, Bubenče, Sedlce a Hradčan.

V Praze 12 strany odmítají jednat o koalici s komunisty

Strany, které se dostaly do zastupitelstva Prahy 12, už absolvovaly první informativní schůzky. Piráti, ODS a TOP 09 už vyloučili spolupráci s jedním uskupením, a to s Občany dvanáctky, tedy sdružením KSČM a nezávislých kandidátů. ČTK to dnes řekli představitelé stran. Volby v Praze 12 vyhráli Piráti, kteří získali deset mandátů, do pětatřicetičlenného zastupitelstva městské části se dostalo dalších pět uskupení.

Piráti už jednali o programových prioritách s TOP 09, ODS a se Změnou pro Prahu 12, která je koalicí lidovců, STAN a nezávislých kandidátů. Zatím se nesešli s ANO a KSČM. "Sejdeme se se všemi stranami kromě KSČM," sdělil ČTK Lukáš Findeis, lídr kandidátky Pirátů s podporou Zelených.

Kromě schůzky s Piráty již TOP 09 absolvovala schůzky s ODS a ANO. Dnes má v plánu schůzku se Změnou pro Prahu 12. "Odmítáme jednat s uskupením Občané dvanáctky, což je KSČM. Volby na Praze 12 vyhráli Piráti, takže primárně budeme jednat s tímto potenciálním partnerem, ale nic dohodnuto zatím není," řekl Petr Šula, lídr TOP 09, která ve volbách získala čtyři mandáty.

"V současné době probíhají jednání, při kterých si vyměňujeme vzájemné představy o rozvoji Prahy 12. Jsme připraveni být součástí koalice, která bude mít za cíl rozumný rozvoj, nejen v oblasti bydlení, infrastruktury a dopravy, ale obecně. Jednání zatím nejsou ve fázi, kdy stojíme před podpisem koaliční smlouvy," sdělil ČTK lídr ODS Vojtěch Kos. ODS se setkala se všemi ve volbách úspěšnými stranami kromě komunistů, s nimiž spolupráci odmítá.

Piráti ve volbách získali deset mandátů, po sedmi křeslech získaly kandidátky ANO a ODS. Uskupení složené z KDU-ČSL, STAN, Konzervativní strany a nezávislých Změna pro Prahu 12 obsadilo pět křesel, TOP 09 čtyři a poslední dva mandáty získala kandidátka sdružení komunistů a nezávislých kandidátů Občané dvanáctky.

Volby na podzim 2014 vyhrálo v Praze 12 hnutí ANO, které získalo devět mandátů. Druhá byla Změna pro Prahu 12 se ziskem sedmi mandátů a třetí TOP 09 měla šest zastupitelů. ČSSD obsadila čtyři křesla, po třech získali ODS, KSČM a Zelení s podporou Pirátů a LES.

Koalici tehdy sestavily ANO, ČSSD a Změna pro Prahu. Domluvily se na tom, že starostku Danielou Rázkovou (KDU-ČSL/Změna pro Prahu 12) v polovině období vystřídá Milan Maruštík z ANO, což se v listopadu 2016 stalo. V dubnu 2017 zastupitelstvo odvolalo Rázkovou z rady spolu s dalším radním za Změnu pro Prahu 12. Uskupení přešlo do opozice. O pět měsíců později zastupitelé odvolali radního Michala Pince (ANO) a před volbami Františka Adámka (ČSSD).

Praha 12, kde žije zhruba 56.250 obyvatel, je na jihu hlavního města. Městská část zahrnuje celá katastrální území Cholupic, Kamýku, Komořan, Modřan a Točné.

TOP 09, STAN a KDU–ČSL se domluvily na spolupráci v Praze 5

Při vyjednávání o koalici v Praze 5 budou TOP 09, STAN a KDU-ČSL a nezávislí postupovat společně. Dnes o tom informoval krajský manažer TOP 09 Petr Kučera. Společně mají strany v 43členném zastupitelstvu 16 křesel. Volby v Praze 5 vyhráli Piráti a nezávislí s 11 mandáty, druhá skončila ODS s devíti křesly. Uspělo ještě ANO se sedmi zastupiteli. Piráti a nezávislí už avizovali, že budou usilovat o funkci starosty.

Při společném postupu se nyní TOP 09, STAN a KDU-ČSL mohou domluvit s kteroukoliv ze zbylých tří stran na koalici, která by měla v zastupitelstvu většinu. Kučera nesdělil, kterého z partnerů by strany preferovaly.

Piráti a nezávislí v pondělí uvedli, že plánují setkání se všemi stranami, které ve volbách uspěly, a budou chtít funkci starosty spolu s dalšími třemi křesly v devítičlenné radě městské části.

Dosud na radnici páté městské části vládla koalice TOP 09, ANO, ODS a Demokratů Jana Kasla pod vedením starosty Pavla Richtera (TOP 09). Zástupci Demokratů Jana Kasla šli do letošních voleb na kandidátce STAN.

Praha 5 má zhruba 85.000 obyvatel. Území městské části zahrnuje Hlubočepy, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov a části Jinonic, Malé Strany a Břevnova.

Vítěz voleb na Jižním Městě bude primárně jednat s Piráty

Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11), které vyhrálo volby na Jižním Městě, bude o koalici vyjednávat s Piráty. S nabídkou spolupráce následně osloví i další strany. ČTK to dnes sdělila zastupitelka Prahy 11 Šárka Zdeňková (HPP 11). Hnutí vyhrálo volby se ziskem téměř 25 procent hlasů a má v 45členném zastupitelstvu 13 mandátů. Piráti skončili druzí s devíti zastupiteli. O možných koalicích začaly na Jižním Městě jednat i další strany.

"Věřili jsme, že společně s Českou pirátskou stranou získáme nadpoloviční podíly v zastupitelstvu Prahy 11, což se o jediný hlas nepodařilo. Nyní máme společně 22 hlasů z 23 potřebných," uvedla Zdeňková. Další schůzku s Piráty má HPP 11 domluvenu na pondělí.

Piráti tak nebudou jediní, s kým bude HPP 11 vyjednávat. "Pozvánku k setkání jsme odeslali dalším stranám umístěným v pořadí zvolení. Navrhli jsme schůzky v tomto týdnu," doplnila Zdeňková.

Hnutí pro Prahu 11 vedl do voleb bývalý starosta a místní aktivista Jiří Štyler. Do podvědomí médií i obyvatel se dostal mimo jiné tím, že jej před volbami v roce 2010 sledovala agentura ABL tehdejšího ministra dopravy Víta Bárty. Štylera také napadl neznámý útočník a aktivista skončil v nemocnici.

S HPP 11 odmítá spolupráci ODS i koalice TOP 09 a STAN. "Vyjednávání se zástupci Hnutí pro Prahu 11 odmítáme," řekl ČTK lídr ODS Pavel Dittrich. Podobně se už v neděli vyjádřil kandidát na starostu koalice TOP 09 a STAN Jakub Lepš (TOP 09).

TOP 09 a STAN, které se ve volbách ucházely o hlasy voličů na společné kandidátce, vyjednávají s Piráty, ODS, a ANO. "Jednání jsou teprve v počátcích," uvedl dnes Lepš. Podle Dittricha zatím řeší na jednáních jen průnik programových priorit. ODS vede jednání se zástupci ANO, Piráty a koalicí TOP 09 a STAN.

Hnutí ANO je ochotno vyjednávat se všemi. "Jsme ochotni jednat se všemi subjekty, které se do zastupitelstva dostaly. Na komunální úrovni jsou pro nás totiž důležitější konkrétní lidé než jejich stranické dresy," sdělil ČTK současný starosta a lídr ANO Petr Jirava.

Vyjednávat o nové podobě koalice plánuje rovněž Jižní Město-náš domov (JMND) bývalého starosty Prahy 11 Dalibora Mlejnského. "V Praze 11 je patová situace. Nicméně začínáme jednat se subjekty, u kterých se dá předpokládat programová shoda," uvedl Mlejnský. JMND získalo tři mandáty.

V Praze 11 se za HPP 11 a Piráty umístilo ANO, které dostalo sedm mandátů, šest křesel má koalice TOP 09 a STAN, pět míst obsadí ODS, tři uskupení JMND a zbývající dvě SPD.

Praha 11 zahrnuje katastrální území Hájů a Chodova. Na Jižním Městě žilo podle internetových stránek radnice k 31. prosinci 2016 přes 77.000 obyvatel. K Praze 11 patří ještě Šeberov, Křeslice a Újezd. Všechny tři mají své vlastní radnice a Praha 11 pro ně vykonává funkci obce s přenesenou působností.