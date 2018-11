Praha - Koalice se zatím nedohodla na tom, kdy a o kolik by se mohla zvýšit rodičovská v Česku. Jedná se o dvou možných variantách. Podle chystané novely, kterou navrhlo ministerstvo práce, by se měla suma na rodičovský příspěvek zvýšit o 40.000 korun na 260.000 Kč od července příštího roku. Druhá možnost počítá s růstem o 80.000 korun od ledna 2020. ČTK to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slibuje, že zvýší rodičovskou na 300.000 korun. Maláčová už dřív řekla, že by se měl příspěvek zvýšit ve dvou etapách. Nejdřív by rostl příští rok o 40.000 korun, do konce volebního období pak ještě o dalších 40.000 korun.

"Navrhovali jsme navýšení o 40.000 korun k 1. červenci příštího roku. Ale v podstatě na úrovni koalice jsou stále dvě možnosti možné. Ta druhá možnost, ta by byla pro občany mnohem výhodnější, to by bylo navýšení o slíbených 80.000 korun od ledna 2020," uvedla ministryně. Řekla, že osobně preferuje druhou variantu.

Přidání o 40.000 korun by si ročně vyžádalo asi 4,9 miliardy korun navíc. Vedení ministerstva rozdělené přidání zdůvodňovalo dřív i chystanou evropskou směrnicí ke sladění práce a rodiny, která by mohla pravidla péče upravit. Nyní ministryně naopak zmínila, že by kvůli připravovanému předpisu EU bylo lepší zvednout sumu později naráz. "Je tam celá řada věcí (v připravované evropské směrnici), které musíme převést do našeho systému. Nechceme zákon o státní sociální podpoře (s rodičovským příspěvkem) novelizovat co čtvrt roku," uvedla Maláčová.

Kdy by směrnice měla začít platit a do kdy by členské státy měly upravit své zákony, není zatím jasné. Náměstek ministerstva práce pro legislativu Petr Hůrka už dřív na jednání sněmovního sociálního výboru řekl, že pokud by směrnice začala takto platit, znamenalo by to "do jisté míry překopání rodičovského příspěvku". Ministerstvo práce tedy s dalšími změnami a navyšováním vyčkává.

Předpis, který pochází z dílny eurokomisařky Věry Jourové a který Evropská komise předložila loni, má otce do péče víc zapojit a pravidla mění. Podle předlohy by mělo být rodičovské volno mnohem flexibilnější a mělo by se dát čerpat do 12 let věku dítěte. Bylo by možné ho vybírat po částech, a to třeba i v části pracovní doby. Čtyři měsíce rodičovské by musely být nepřenosné, rodiče by se tedy museli vystřídat. Po čtyři měsíce by se také musel vyplácet příspěvek aspoň ve výši nemocenské. Vedle rodičovské se předpis týká také mateřské, otcovské, pečovatelského volna a pružné pracovní doby.

Ve Sněmovně je nyní návrh rozpočtu na příští rok. Resortu v něm na některé věci peníze chybí. V dolní komoře je třeba senátní novela, která by zvedla od ledna nejvyšší příspěvek na péči nejvážněji postiženým lidem, kteří mají opatrování doma, o 6000 na 19.200 korun. Poslanci navrhli, aby se o 4000 korun na 13.900 pro děti a 12.800 pro dospělé zvýšil i třetí stupeň příspěvku, tedy druhá nejvyšší dávka. Celkem by to stálo ročně asi 4,7 miliardy. Podle šéfky sněmovního sociálního výboru Radky Maxové (ANO) by mělo mít navýšení příspěvku přednost, zvednutí rodičovské by se mohlo odsunout do roku 2020.

"Jsou to dvě věci, které spolu nesouvisí," řekla Maláčová. Podle ní panuje shoda, že by se příspěvek zvýšil od července příštího roku.