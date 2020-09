Koalice se chystá dnes jednat o kurzarbeitu či úpravě ošetřovného

Praha - Zástupci vládních stran se dnes ráno znovu chystají jednat o kurzarbeitu. Vedení koalice by mohlo debatovat také o změnách ošetřovného kvůli karanténě a výuce na dálku, o návrzích na zmrazení či snížení platů politiků nebo o případném zvýšení přídavků na děti. Jednání se uskuteční na dálku přes video.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci. Podnik platí lidem za odpracované hodiny, stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Podle plánu se má opatření zavést od listopadu a má navázat na dočasný program Antivirus. Kabinet o kurzarbeitu jednal bez výsledku už několikrát. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před nedávnem uvedla, že by na přípravu mělo být víc času. Šéfka resortu práce Jana Maláčová (ČSSD) naopak míní, že by se novela měla schválit co nejrychleji.

Podle návrhu by se kurzarbeit mohl využívat při epidemii, kyberútoku, přírodní pohromě či vážném ohrožení ekonomiky. Vždy by ho musela povolit vláda. Pracovník by mohl doma zůstat až čtyři dny v týdnu. Dostával by od státu 70 procent čistého, nejvýš ale do celostátní průměrné mzdy. Firma by hradila sociální odvody i z příspěvku od státu, zdravotní pojištění by se platilo jako z běžného plného výdělku. Odbory a zaměstnavatelé s nastavením nesouhlasí.

Ministerstvo práce navrhuje prodloužit ošetřovné na celou dobu karantény či výuky na dálku a poskytovat ho na děti do 13 let. Nyní se vyplácí zaměstnancům z nemocenského pojištění 60 procent základu příjmu na děti do deseti let po devět dnů, samoživitelkám a samoživitelům na školáky do 16 let pak až 16 dnů. Podle politiků ANO úprava není potřeba, protože karanténa trvá deset dnů a školy se plošně nezavírají. Maláčová žádá pro příští rok navíc i 4,5 miliardy na přídavky na děti. Podle Schillerové ale není jasné, jak by se dávka zvýšila a kdo by na ni měl nárok.

Ministryně práce navrhla také trvalé snížení platů politiků a soudců. Platová základna politiků odpovídá 2,5násobku průměrného platu státních zaměstnanců z předminulého roku, u soudců je to trojnásobek. Podle návrhu by to měl být nově ve skutečnosti dvojnásobek celostátní předloňské průměrné mzdy. Schillerová v pondělí řekla, že předloží vlastní návrh zmrazení platů ústavních činitelů.