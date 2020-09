Koalice se bude zabývat platy politiků, návrhy opozice nepřijala

Praha - Vládní koalice se podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) ve středu bude zabývat zmrazením platů politiků. Dnes vláda odmítla návrh SPD a k plánu Pirátů je neutrální, uvedla Maláčová na twitteru. Návrh SPD počítá se zmrazením platů pouze poslancům a senátorům na letošní úrovni, návrh Pirátů a dalších stran plánuje zmrazit platy ústavním činitelům včetně soudců. Oba návrhy jejich předkladatelé zdůvodňují snahou šetřit peníze v době, kdy hospodářství ovlivnila epidemie koronaviru.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) novinářům řekla, že bude navrhovat zmrazení platů politiků na příští rok a to, aby se od roku 2022 odvíjely od průměrné mzdy. To bude podle ní odrážet vývoj hospodářství. Novinářům řekla, že nesouhlasí s návrhem Maláčové.

"Návrhy Pirátské strany a SPD na zmrazení platů politiků nic neřeší. Další rok by došlo ke skokovému nárůstu a jsme tam, kde jsme byli. Řešením je redukce a trvalá změna," uvedla Maláčová. Dodala, že o tom bude usilovat ve středu na koaliční radě.

Pirátský návrh, který podepsali i zástupci KDU-ČSL a STAN, má ušetřit přes půl miliardy korun. Loni šlo na platy ústavních činitelů podle státního závěrečného účtu 5,3 miliardy korun, pro letošního rok to mělo být podle návrhu původního státního rozpočtu 5,8 miliardy korun. Podle návrhu vládního stanoviska lze obecně souhlasit s potřebou úpravy platů představitelů státní moci v dané hospodářské situaci. U návrhu SPD, který se týká pouze zákonodárců, vláda navíc poznamenává, že platy nelze upravit pouze u části ústavních činitelů.

Oba poslanecké návrhy počítají se zmrazením takzvané platové základny, tedy 2,5 násobku průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře, na letošní úrovni. Od platové základny se pak pomocí koeficientů stanoví platy na jednotlivých pozicích.

Pokud by zákon zmrazil platovou základnu na letošní úrovni, pak by základní měsíční plat poslance a senátora zůstal na letošní úrovni 90.800 korun, základní plat prezidenta by i nadále činil 302.700 korun hrubého a premiéra 243.800 korun. Pokud se však nic nezmění, pak by v příštím roce vzrostly příjmy ústavních činitelů podle výpočtu ČTK asi o devět procent. Řadový poslanec a senátor by dostal přidáno asi 8100 korun na 98.900 korun měsíčně.

Ministerstvo práce navrhuje snížit platy politiků a soudců trvale. Platový základ by se jim podle návrhu neměl zmrazit či ubrat jen dočasně kvůli koronavirové krizi, ale nastálo. Prezidentovi, premiérovi, členům vlády, poslancům či senátorům by podle propočtů ve srovnání s dneškem v budoucnu klesl plat nejméně o pětinu, soudcům pak minimálně o třetinu.