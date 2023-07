Koalice prosadila pro schvalování změn v penzích omezení řečnické doby

Praha - Koalice prosadila dnes ve Sněmovně omezení pro projevy řečníků při schvalování sporných vládních změn v penzích. Poslanci bez přednostního práva budou moci vystoupit nejvýše dvakrát po deseti minutách. Opoziční kluby ANO a SPD před tím zablokovaly jiný koaliční návrh, aby se dolní komora mohla předlohou zabývat v závěrečném kole až do večera. Podle jednacího řádu může Sněmovna schvalovat zákony o středách a pátcích mezi 09:00 a 14:00.

"Diskuse nám poměrně košatí. Evidentně opozice chce řečnit ještě poměrně dlouho a je evidentní, že asi nechce dnes skončit," zdůvodnil postup koalice předkladatel návrhů, předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.

Sněmovna odmítla protinávrh Radka Vondráčka z ANO, aby poslanci mohli mluvit až dvakrát, vždy až půl hodiny.

Po přijetí omezení řečnické doby podle požadavku koalice se ve Sněmovně opět rozhořela debata prostřednictvím krátkých poznámek, v níž opoziční poslanci vinili vládní tábor z krácení demokratických práv. Aleš Juchelka (ANO) mluvil o vrcholu nedemokratičnosti a jeho kolega z hnutí Hubert Lang o hanbě.

Bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek naopak řekl, že je naprosto demokratické, pokud Sněmovna postupuje podle jednacího řádu. Jakob upozorňoval na to, že nejdříve navrhoval jednání i přes vymezenou dobu pro třetí čtení až do večera, aby opoziční řečníci mohli přednést svá stanoviska, opozice to ale vetovala.

Novela přinese zpřísnění pravidel předčasných důchodů a zpomalení řádných valorizací penzí. Nahrazuje také nynější pravidla mimořádných valorizací při vyšší inflaci dočasným přídavkem. Sněmovna nedokončila schvalování předlohy ve středu a dnešní jednání patrně skončí se stejným výsledkem. Na běžnou debatu se dosud nedostalo, zákonodárci z opozice do ní aktuálně podali dvě desítky přihlášek.

Další dějství závěrečného čtení zřejmě bude poslance čekat příští týden. Normu chce ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) prosadit nejpozději do konce července. Naprostá většina změn by měla být účinná podle představ kabinetu už od letošního září.