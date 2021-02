Koalice Piráti/STAN by ve volbách porazila ANO, vyplývá z modelu Kantaru

Praha - Koalice Pirátů se STAN by nyní ve sněmovních volbách překonala hnutí ANO a zvítězila. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi z přelomu ledna a února. ANO přitom dosud v průzkumech Kantaru i dalších agentur od minulých sněmovních voleb z roku 2017 vytrvale vedlo, a to často s výrazným náskokem. Koalice Pirátů a Starostů by podle volebního modelu Kantar CZ získala 29,5 procenta hlasů a druhé ANO 26,5 procenta.

Třetí by skončila koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s podílem 19,5 procenta. SPD by dostala 10,5 procenta hlasů a KSČM pět procent. Sociální demokraté, nynější koaliční partner ANO v menšinové vládě, by se se čtyřmi procenty hlasů nedostali do Sněmovny. Statistická chyba v průzkumu ale může podle Kantaru činit 1,6 až 3,6 procentního bodu. Sněmovní volby se konají letos 8. a 9. října.

ANO doposud v průzkumech Kantaru většinou jednoznačně vedlo. Často dosahovalo podílu hlasů nad 30 procent, což je více, než získalo jako vítěz voleb v říjnu 2017. Třeba v průzkumech z loňského března a dubna získalo ANO ještě kolem 34 procent hlasů. Piráti byli v průzkumech ještě před lednovým vznikem koalice se STAN většinou na druhém místě s podílem pod 20 procent. Starostové dosahovali samostatně v předchozích průzkumech Kantaru výsledků v jednotkách procent, až loni v říjnu a listopadu se dostali nad deset procent.

Kantar také vytvořil volební model pro situaci, kdy by všechny strany kandidovaly samostatně. V tomto modelu by stále vedlo ANO s 26 procenty. Druzí by byli Piráti s 21 procenty a třetí ODS a SPD se shodným ziskem 10,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostali ještě STAN s 9,5 procenta hlasů a komunisté s pěti procenty.

"Stále platí pro obě koalice - jak pirátsko-starostovskou, tak koalici Spolu, že deset procent voličů stran tvořících koalice by s tou koalicí mělo zásadnější problém a zřejmě by ji nevolili," řekl ČT analytik Kantaru Pavel Ranocha. Voliči původních stran nespokojení se vznikem jedné z těchto koalic by se ale podle něj většinou přesunuli k druhé koalici. U obou koalic se proto odhady zisku hlasů pohybují na úrovni součtů preferencí jednotlivých stran koalic.

Průzkum agentura Kantar CZ dělla od 18. ledna do 5. února. Zúčastnilo se ho 1200 lidí.

Kantar zjišťoval také názory obyvatel Česka na politickou situaci. Za dobrou ji na začátku tohoto roku považovalo 23 procent lidí. To je nejnižší hodnota od léta 2018, kdy vláda dostala důvěru od Poslanecké sněmovny. Rekordní byla spokojenost loni na jaře v době první vlny epidemie covidu-19, kdy činila 60 procent. Loni v listopadu považovalo situaci za velmi dobrou nebo spíše dobrou 31 procent lidí.

Negativní názor na aktuální politickou situaci mají nyní tři čtvrtiny obyvatel Česka. "Navíc od listopadu od posledního měření výrazně vzrostl podíl lidí, kteří tu situaci hodnotí jako velmi špatnou, konkrétně z 21 na 34 procent," uvedl sociolog Ranocha. "Nejlépe patrné je to u voličů SPD, ODS a dalších opozičních stran. Tudíž se dále rozevírají nůžky mezi tím, jak situaci hodnotí příznivci vládního tábora na jedné straně a příznivci opozice na straně druhé," dodal.

