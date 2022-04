Koalice obvinila ANO z blokování projednávání novely o střetu zájmů

Praha - Koaliční poslanci obvinili opoziční hnutí ANO z obstrukcí novely ke zpřísnění střetu zájmů, jež zjevně míří i na předsedu hnutí a bývalého premiéra Andreje Babiše. Předlohu skupiny vládních poslanců by měla Sněmovna projednat v úvodním kole dnes. Poslanci ANO podali podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba "štos" přihlášek už v ranním bloku změn programu schůze. Předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová, která vystoupila jako první, pak mluvila o koaliční "posedlosti Babišem".

Schillerová navrhla, aby dolní komora projednala středeční postup vládní většiny, jež přerušením řádné schůze do dneška podle ní zrušila pravidelné čtvrteční interpelace na členy vlády. Koalice podle Schillerové "silou válcuje opozici" a je "opojena svou mocí". "Preferujete způsob, kdy je opozice soustavně ignorována," prohlásila.

"Jsou to čisté obstrukce hnutí ANO," řekla pirátská místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová. Díky novele by se podle ní ukázalo, kdo vlastní mediální domy a pobírá dotace. "Nechcete, aby se vidělo na obrovský střet zájmů předsedy vašeho hnutí," uvedla Richterová směrem k poslancům ANO. Podle hlavního předkladatele novely Jakuba Michálka (Piráti) by novela vyloučila koncentraci mediální, ekonomické a politické moci.

Jakob odmítl Schillerové tvrzení o zrušení interpelací a poukázal na to, že právě Babiš mluvil v minulosti o Sněmovně jako o "žvanírně". "Teď, když jste v opozici, se domáháte parlamentní kontroly. Zajímavá změna," konstatoval Jakob. Počet přihlášek poslanců ANO ke změnám programu schůze označil za jasný obstrukční proces.

"Cítím naprostou bezmoc v situaci, kdy je program (schůze), který máme projednávat, a to všechno vy obstrukčním chováním poslaneckého klubu odmítáte připustit," řekl předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. Šéf frakce STAN Josef Cogan se pozastavil na tím, že ANO chce brzdit zákon, jenž má zvýšit průhlednost politiky.

Lídr opozičního hnutí SPD Tomio Okamura řekl, že hnutí podporuje novelu o střetu zájmů i vládní předlohu o úplném zrušení elektronické evidence tržeb, jejíž projednávání má následovat. Obvinil ale vládní koalici z toho, že nepřipouští projednání předloh, které podali poslanci SPD. Hnutí ANO kritizuje i konec evidence tržeb, která je nyní dobrovolná. "Vy si zodpovíte, proč jste si škrtli 12 až 13 miliard korun v rozpočtu," poznamenala Schillerová na adresu vlády.

Novela o střetu zájmů zejména mění ustanovení, které brání poslancům, senátorům nebo členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Aby nebylo možné zákaz obcházet, má se nově vztahovat na skutečného majitele provozovatele médií, nikoli na ovládající osobu. Podobně tomu podle předlohy bude u společností v případě omezení u veřejných zakázek, dotací a investičních pobídek, které míří na členy vlády.