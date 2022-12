Koalice neumožnila konání sněmovní schůze k návrhu ANO na růst rodičovské

Praha - Návrh opozičního hnutí ANO na růst rodičovského příspěvku o třetinu dnes poslanci neprojednali. Návrh programu mimořádné schůze svolané z opozičního podnětu i k dalším sociálním záležitostem Sněmovna koaliční většinou zamítla. Hlasování předcházela zhruba 2,5hodinová debata, v níž se opoziční poslanci střetli s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) kvůli pomoci lidem ze zvládáním zdražování, řešení zatížení úřadů práce a zpožďování výplaty dávek i kvůli plánovanému zvýšení maximálních cen za sociální služby.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová po hlasování uvedla, že koalice poslala rodinám a sociálně potřebným lidem vzkaz, že o jejich problémech nebude v dolní komoře diskutovat. "Jste prostě asociální vláda, která myslí jenom na sebe, nemyslí na naše potřebné občany," přidal se lídr opozičního klubu SPD Tomio Okamura.

Jurečka ve svém vystoupení zdůraznil, že pomoc lidem musí být cílená, v případě plošné pomoci by inflace rostla. K rodičovské ministr obecně uvedl, že lidovci v kabinetu nedopustí úspory na rodinách s dětmi. Zkrácení a snížení příspěvku doporučuje kvůli zvládnutí vysokých schodků rozpočtu a zadlužení Národní rozpočtová rada vlády.

Hnutí ANO prosazuje růst celkové částky příspěvku z 300.000 korun na 400.000 korun. Rodiny s malými dětmi jsou kvůli zdražování velmi ohrožené, hájil návrh Aleš Juchelka (ANO). "Jsme svědky toho, že vláda nedokáže zkrotit inflaci. Je potřeba začít řešit i mladé rodiny s dětmi," poznamenal. Koaliční vláda Petra Fialy (ODS) návrh už dříve odmítla kvůli zásadním rozpočtovým dopadům. Juchelka je odhadl na deset miliard korun. Podle Okamury se vládní koalice staví k opozičním návrhům záporně a sama nenavrhuje nic. "Miliony lidí jste uvedli do obrovských problémů," prohlásil.

Na úřadech práce chybí podle Juchelky asi 400 pracovníků a agenda je tak rozsáhlá, že začínají kolabovat. Jurečka poznamenal, že ho pozdní výplaty některých sociálních dávek "štvou". Upozornil ale na to, že zpoždění se týká asi dvou procent klientů, někdy i z jejich viny. Za stav úřadů práce vinil někdejší kabinet Andreje Babiše (ANO). "Nás doběhlo to, co se v minulosti zanedbalo a neřešilo," řekl ministr. Schillerová vzkázala Jurečkovi, že vymlouvání na Babišovu vládu není lidem nic platné.

V případě zvýšení maximálních cen v úhradové vyhlášce se Juchelka pozastavil nad zdražením hodiny terénních sociálních služeb z až 135 korun na nejvýše 155 korun. Podle něho by byl růst částky možný jen za podmínky zvýšení příspěvků na péči, které dostávají lidé se zdravotním postižením. Podle Jurečky je úhradová vyhláška spojená s kvalitou služeb. Poukázal také například na růst penzí v letošním roce a na to, že maximální sazba se nemá zvyšovat při péči nad 80 hodin měsíčně.