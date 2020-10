Koalice na východě Čech bez ANO, hejtmany Netolický a Červíček

Pardubice/Hradec Králové - V regionech po krajských volbách pokračují jednání o koalicích. Dnes pokročila nejdál na východě Čech, hnutí ANO tam bude v opozici. Hejtmanem Pardubického kraje se stane opět Martin Netolický (ČSSD), v čele Královéhradeckého kraje stane dosavadní náměstek hejtmana pro dopravu a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS). Hnutí ANO, které vyhrálo krajské volby v deseti regionech ze 13, nabídlo na Vysočině a v Jihomoravském kraji podporu hejtmana z jiné strany jako reakci na snahu obejít v jednání vítěze voleb.

Na vedení Královéhradeckého kraje se dnes předběžně dohodly čtyři politické subjekty v čele s ODS. Vítězná koalice ODS, STAN a Východočeši by měla vytvořit koalici s Piráty, Koalicí pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci) a se Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES). V 45členném zastupitelstvu budou mít 27 hlasů, řekli dnes novinářům zúčastnění politici. Hejtmanem by měl být senátor Martin Červíček. Koaliční dohodu by subjekty měly podepsat nejdříve příští týden. Hnutí ANO, ČSSD a Zelení a SPD zřejmě skončí v opozici.

Hejtmanem Pardubického kraje bude opět Martin Netolický (ČSSD). Jeho uskupení 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, tvořené tvořené ČSSD a hnutím Společně pro kraj, dnes podepsalo memorandum s ODS a TOP 09, Koalicí pro Pardubický kraj a STAN. "Stávající podoba koalice odpovídá výsledku voleb. Koalice získala v absolutních číslech dokonce polovinu hlasů," řekl novinářům Netolický. Žádné jméno neuvedl, z jeho vyjádření, že hejtmana získá jím vedené uskupení 3PK, však plyne, že se funkce znovu ujme on. Finální koaliční smlouva má být do pěti dnů, ustavující zastupitelstvo 26. října. Volby v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO s 11 mandáty z 45. Podobně jako před čtyřmi lety však zůstane v opozici.

Tomu chce ANO předejít na Vysočině. "Proto nabízíme případnou podporu kandidáta na hejtmana z jiného politického subjektu. Měla by být ale respektována vůle občanů, kdy vítěz voleb by měl mít své zastoupení v budoucí krajské koalici. Obcházení vítěze považujeme za podraz na voliče, proto jsme nuceni nabídnout toto řešení," uvedl lídr kandidátky a současný náměstek hejtmana Martin Kukla. Vítězslav Schrek z ODS už dřív ČTK řekl, že je pro jeho stranu těžko představitelný hejtman z hnutí ANO. Povolební jednání se vedou tak, aby pokud možno zajistila podporu pro hejtmana za ODS. Podle krajského předsedy ČSSD a člena vyjednávacího týmu Petra Krčála hledá spojence ODS i ANO. "Zatím to dávají (hnutí ANO) dohromady s Piráty. My se o obou variantách budeme teprve bavit," řekl Krčál.

Stejně reagovalo jihomoravské ANO, jako vítěz voleb nabídlo hejtmana některé ze čtyř stran, které se dohodly na koalici bez vítězného hnutí. ANO chce dohodnutou koalici zvrátit a vytvořit novou, aby neskončilo v opozici. ČTK o nabídce řekl informovaný zdroj z krajské politické scény. Oslovenou stranu nejmenoval. Na koalici se dohodli zástupci KDU-ČSL, Pirátů, ODS se Svobodnými a Starostů pro jižní Moravu.

Ve Zlínském kraji vyjednává hnutí ANO, které těsně vyhrálo, o koalici s Piráty, ODS a ČSSD. V zastupitelstvu by měla 24 křesel ze 45. V devítičlenné radě požaduje ANO čtyři křesla včetně hejtmanské funkce, Pirátům a ODS nabízí dvě křesla, ČSSD jedno. "Vzhledem k tomu, jak se to vyvíjí, bychom mohli být už zítra (v úterý) chytřejší," uvedl volební lídr ANO v kraji Radim Holiš.

V Plzeňském kraji vítězné ANO i druhá ODS odmítly tvrzení dalších politických subjektů, že nechtějí jednat a plánují se po druhém kole senátních voleb spojit stejně jako v Plzni. Tam je od roku 2018 koalice ANO, ODS, TOP 09 a ČSSD. ANO podle krajského předsedy Romana Zarzyckého čeká, až se dozví složení vyjednávacích týmů ostatních stran a politických uskupení, které v kraji ve volbách uspěly. Další subjekty to považují za zdržovací taktiku. ODS už dřív deklarovala, že chce o krajské koalici jednat až po senátních volbách.

ODS, KDU a TOP 09 na jihu Čech podepsaly memorandum, že budou jednat o budoucí koalici společně. Chtějí středopravou koalici bez hnutí ANO.

V neděli bylo jasno o koalici v Moravskoslezském kraji, kde se dohodli zástupci ANO, koalice občanských demokratů s TOP 09, lidovců a ČSSD. V čele kraje stane opět Ivo Vondrák (ANO).

Na široké koalici všech uskupení v krajském zastupitelstvu kromě hnutí ANO se už v neděli domluvili lídři stran ve středních Čechách. Hejtmankou bude volební jednička STAN Petra Pecková.

