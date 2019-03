Brno - Koalice na radnici v Brně-středu prozatím pokračuje i po krizi, kterou vyvolala policejní razie na radnici minulý týden. Hnutí ANO opustí funkci radního pro investice, jeho radní Jiří Švachula, který je po zásahu policie ve vazbě, by měl na funkci radního rezignovat do středy, jinak bude odvolán. Dohodli se na tom zástupci všech tří koaličních stran ve vedení největší brněnské městské části. Novinářům to společně sdělili místostarosta za hnutí ANO Martin Landa, místostarostka za KDU-ČSL Michaela Dumbrovská a starosta Vojtěch Mencl (ODS).

"Na jednání jsme přišli s výstupy z městského i krajského setkání, kde došlo k vyloučení kolegů. Hnutí ANO není v situaci, kdy by mohlo usilovat o další vedení gesce investic," uvedl Landa s tím, že radní za ANO by zůstal bez portfeje.

Zástupci ODS a KDU-ČSL přístup ANO uvítali. "Kolegové z ANO přišli s návrhem, že radního Švachulu vyzvou k rezignaci na post radního. Pokud nebude doručena do středečního zasedání zastupitelstva, bude z postu radního odvolán," dodal Vojtěch Mencl.

Policie minulý týden zasáhla na radnici Brna-středu kvůli podezření na machinace s veřejnýmu zakázkami. Obvinila devět lidí, včetně dvou politiků ANO, radního Švachuly a místostarosty Brna-Ivanovic Petra Liškutina, který pracuje i jako vedoucí odboru investic Brna-středu.

Mencl dodal, že za těchto podmínek je další spolupráce s ANO možná, situaci ale musí projednat zastupitelský klub ODS. Totéž čeká i zastupitele lidovecké. "V koalici jsme s hnutím ANO byli už v uplynulém volebním období a byla to spolupráce velmi dobrá. Další vývoj záleží na dohodě v klubech," doplnila Dumbrovská.

O tom, kdo z koaličních partnerů oblast investic dostane na starost, zatím ODS s KDU-ČSL nejednaly. Dumbrovská upozornila, že dokud není podepsaný dodatek ke koaliční smlouvě, pořád může vzniknout i koalice nová. "Myslím, že by bylo dobré, aby o budoucnosti koalice bylo rozhodnuto do konce tohoto týdne," prohlásil Mencl.

Policie provedla zátah na radnici Brno-střed od čtvrtka do soboty. Devět lidí obvinila z účasti na organizované zločinecké skupině, sjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pět lidí je ve vazbě, kromě Liškutina a Švachuly jsou to podnikatelé ve stavebnictví a realitách Petr Kalášek, Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka. Další čtyři budou stíhaní na svobodě, dva z nich spolupracují.