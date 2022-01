Koalice má po dnešku problém s volbou šestého místopředsedy Sněmovny

Praha - Koaliční většina má po dnešním jednání Sněmovny problém s volbou zbývajícího šestého místopředsedy dolní komory. Ve hře by mohlo být i zrušení této pozice, jež by měla připadnout nominantovi opozičního hnutí ANO. Koalici se dnes v souvislosti s postupem opozice nepodařilo posunout do dalšího kola projednávání návrh na roční odklad účinnosti většiny sporného nového stavebního zákona ani senátní předlohu o zavedení možnosti korespondenční volby poslanců a prezidenta pro Čechy v zahraničí.

"Zvažujeme různé varianty," odpověděl ČTK předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda na dotaz, zda koalice nenechá pozici šestého místopředsedy zrušit. Předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný soudí, že bude dobré nechat ochladnout emoce. "Ale jistě teď nevidím důvod, proč rychle volit šestého místopředsedu Poslanecké sněmovny," napsal ČTK.

Poslancům opozičního hnutí ANO se s podporou dalšího opozičního hnutí SPD podařilo přerušit úvodní debatu o stavební novele do března. O návrhu se hlasovalo dokonce dvakrát. První hlasování, v němž byl schválen, zpochybnil Jan Farský (STAN) kvůli tomu, že měl na záznamu odlišný výsledek od toho, jak skutečně hlasoval. Návrh na odročení ale prošel i napodruhé, a to o dva hlasy. Omluveno bylo 21 poslanců vládních stran. K senátní novele volebního zákona se Sněmovna nedostala, když si klub SPD vzal přestávku do konce jednacího dne.

"Co se tady odehrálo, pokládám za velký faul," komentoval postup opozice už na plénu Benda. Zapochyboval o tom, zda zástupci opozice mají schůze Sněmovny řídit a školit poslance, že v jednacím sále musí být "24 hodin denně a poslouchat všechny ty řeči". V té době vedla schůzi místopředsedkyně dolní komory Jana Mračková Vildumetzová (ANO). "Bohužel opozice nám nějak neumožňuje věnovat se úplně té práci, které bychom se měli věnovat," řekl novinářům před jednáním vlády ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Volba místopředsedy dolní komory se měla podle původních plánů odehrát dnes po 13:30. Ráno ale poslanci pevné zařazení tohoto bodu na návrh předsedy klubu koaličního hnutí STAN Josefa Cogana zrušili, pro byli i zákonodárci ANO a SPD. Favorizovaným kandidátem volby dosud byl někdejší vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Hnutí SPD už potřetí nominovalo svého předsedu Tomia Okamuru. Zástupci koaliční většiny už dřív deklarovali, že představitele SPD ve vedení dolní komory nechtějí.

V minulosti se o pozici střetli ve dvou dvoukolových volbách někdejší předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) a Okamura. Ani jeden z nich ale nezískal dostatečný počet poslaneckých hlasů. Vondráček se posléze stal předsedou ústavně-právního výboru, Okamura vede petiční výbor. Havlíček dříve nemohl do předsednictva dolní komory kandidovat kvůli neslučitelnosti funkcí, protože byl stále členem vlády.

Poslanci loni v listopadu na ustavující schůzi po říjnových sněmovních volbách zvolili za předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) a vybrali i pět ze šesti místopředsedů. Stali se jimi Věra Kovářová (STAN), Jan Bartošek (KDU-ČSL), Jan Skopeček (ODS), Olga Richterová (Piráti) a Mračková Vildumetzová.