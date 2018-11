Praha - Vládní strany začaly jednat o tom, o kolik a kdy by se případně mohlo v Česku zvýšit životní a existenční minimum. Ministerstvo práce pod vedením ČSSD se chystá tento týden předložit svůj návrh s přidáním asi o 11 procent, a to už od ledna. Ministerstvo financí pod správou hnutí ANO by částky případně zvedlo až od roku 2020. Před jednáním koaliční rady to novinářům řekly ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a financí Alena Schillerová (za ANO).

Minimum se zvedlo naposledy v lednu 2012. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší. Existenční minimum je 2200 korun. S životním minimem se srovnává příjem žadatelů a zjišťuje se, zda mají na pomoc od státu nárok. Například přídavek na dítě či porodné je pro rodiny s příjmem pod 2,7násobek minima. Maláčová navrhuje navýšení od ledna o zhruba 11,4 procenta, tedy na 3800 korun pro dospělého. Existenční minimum by činilo 2450 korun.

"Včera jsem četla v novinách, že se energie od ledna budou zdražovat o deset procent. Životní a existenční minimum, to znamená hranice, za kterou se v ČR bez nákladů na bydlení dá přežít, je nevalorizovaná posledních šest let," uvedla Maláčová. Podle ní dvě třetiny lidí, kteří jsou na životním minimu a dávkách závislí, nemohou pracovat a přivydělat si. Zmínila děti, postižené a seniory.

Podle šéfa ČSSD, vicepremiéra Jana Hamáčka po navýšení důchodů v příštím roce řada důchodců s nižšími penzemi může o dávky přijít, budou na tom tak hůř než dosud. Podobné je to i s růstem minimální mzdy. "Potřebuju slyšet (od hnutí ANO), jak lidé budou rok přežívat," řekla před jednáním ministryně práce.

V návrhu rozpočtu na příští rok peníze na zvýšení minima a s ním i některých dávek zahrnuty nejsou. Podle šéfky státní pokladny Schillerové je nejdřív potřeba vědět, jaké by byly po zvýšení minima celkové výdaje. "Proveďme řádnou analýzu. Připravme se na to (navýšení)," řekla ministryně financí. Podle ní je na přidání od ledna už pozdě. Maláčová podotkla, že výdaje na dávky dlouhodobě klesají. Zajištění peněz na příští rok na navýšení minima tak považuje "za nejmenší starost".

Koaliční rada zařadila do programu svého dnešního jednání i debatu o rozpočtu. Ministerstvo práce by rádo na sociální práci, investice a aktivní politiku zaměstnanosti mělo asi přes 1,5 miliardy korun. Schillerová poznamenala, že ministři za ČSSD s návrhem rozpočtu souhlasili.

Mezi další projednávaná témata patří případné zřízení důchodové komise, snižování počtu míst a změny na ministerstvu práce či navýšení příspěvku na péči i rodičovského příspěvku.