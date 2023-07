Koalice je o změnách důchodů připravena jednat i v dalších týdnech

Praha - Vládní koalice počítá s tím, že Poslanecká sněmovna bude projednávat změny v důchodech i v pátek tohoto týdne. Případně využije i jednání v další středy a pátky, kdy jednací řád dolní komory umožňuje hlasovat o předlohách v závěrečných čteních. Před jednáním Sněmovny to dnes uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Opozice zpřísnění pravidel předčasných důchodů a zpomalení řádných valorizací penzí kritizuje. ANO a SPD pravděpodobně ale neprosadí zamítnutí novely ani úpravy, které spočívají vesměs v ponechání všech či aspoň některých valorizačních parametrů nebo podmínek pro předčasné penze v nynější podobě.

Jakob uvedl, že vládní strany nepočítají s tím, že by závěrečné hlasování poslanci stihli ve vyhrazeném čase do dnešních 14:00. Dalších pět hodin projednávání v pátek by podle něj ale opozici mohlo stačit k vyjádření. Podle Jakoba je sice možné požádat o závěrečné jednání mimo dobu stanovenou v jednacím řádu, dva opoziční kluby ale mohou žádost zablokovat, což už avizovaly.

Zákonodárce čeká také závěrečné hlasování o česko-americké smlouvě o obranné spolupráci, proti níž se staví jen opoziční hnutí SPD, a to po 14:00. Jakob předpokládá, že debata se uskuteční v rámci "normálních časů".

Důchodová novela mimo jiné nahrazuje nynější pravidla mimořádných valorizací při vyšší inflaci dočasným přídavkem. Naprostá většina změn by měla být účinná podle představ kabinetu od letošního září. Výjimkou je jeden ze čtyř parametrů zpřísnění podmínek pro předčasné důchody, u kterého vláda navrhla roční odklad. Změny jsou podle kabinetu nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému. Opozice naopak mluví o šetření na penzistech, nebo dokonce o jejich okrádání či ožebračování. Úvodní debata zabrala poslancům v červnu více než 13 hodin a druhé čtení zhruba osm hodin.

ANO kritizovalo vládní předlohu o důchodech, připravilo usnesení k dohodě s USA

Jediná úspora, se kterou vládní koalice navzdory slibům dokázala přijít, je podle ANO na důchodcích, kterým sebrala peníze. Na tiskové konferenci před dnešní schůzí Sněmovny to uvedla předsedkyně klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová. Opoziční SPD hovoří v souvislosti se změnami o okradení důchodců.

"Pětikoalice pokračuje v tom, že jediná úspora, se kterou zatím dokázali navzdory svým slibům přijít, je sebrat důchodcům peníze. S tím naprosto zásadně nesouhlasíme," uvedla Schillerová. ANO podle poslance Aleše Juchelky připravilo osm pozměňovacích návrhů. Schillerová připomněla, že hnutí ANO také v květnu podalo k Ústavnímu soudu návrh na zrušení části vládní novely o zkrácení červnové valorizace penzí.

Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že vláda Petra Fialy (ODS) v důchodové novele prosazuje okradení důchodců. "SPD předloží desítku pozměňovacích návrhů, které hájí seniory," uvedl. Nynější kabinet označil Okamura za asociální, svým návrhem podle názoru šéfa SPD mimo jiné diskriminuje celoživotně pracující občany.

Zákonodárce čeká také závěrečné hlasování o česko-americké smlouvě o obranné spolupráci, proti níž se staví jen SPD. Okamura řekl, že takto závažnou záležitost by měli rozhodnout lidé v referendu. "SPD v Parlamentu jako jediná bojuje proti přítomnosti amerických vojsk a cizích základen na našem území," konstatoval. Hnutí kvůli dohodě, kterou označuje za nevýhodnou a ponižující pro ČR, na odpoledne svolalo na Malostranské náměstí nedaleko Sněmovny demonstraci.

ANO připravilo doprovodné usnesení, podle předsedy sněmovního ústavně-právního výboru Radka Vondráčka je na jeho přijetí shoda i s koalicí. V usnesení ANO uvádí, že Sněmovna v souvislosti s vyslovením souhlasu s ratifikací dohady prohlašuje, že její uzavření znamená prohloubení praktické obranné spolupráce mezi ČR a USA a přispívá k vyšší bezpečnosti Česka, neboť transatlantická spolupráce je základem kolektivní obrany zemí Severoatlantické aliance (NATO).

Případná přítomnost ozbrojených sil USA na území ČR je podle usnesení možná pouze se souhlasem ČR a s plným respektem k ústavě a právnímu řádu ČR. Dohoda nezakládá právo na rozmístění jaderných zbraní na českém území a nedává bez předchozího souhlasu ČR právo ozbrojeným silám USA budovat na českém území stálé vojenské základny, ani na něm trvale pobývat, dodává usnesení.

Vondráček doplnil, že by považoval za tragédii politické a možná trochu i mediální scény, kdyby se debata o dohodě měla "smrsknout na Okamurovu demagogii o zvacím dopisu nebo některých politiků koalice o tom, že kdo nehlasuje pro, je pátá kolona Kremlu". Hnutí ANO bude podle Schillerové hlasovat pro ratifikaci dohody.