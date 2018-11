Praha - V Česku by mohla vzniknout nová důchodová komise, v níž by zasedali politici sněmovních stran, experti, akademici i zástupci seniorských a neziskových organizací. Projednávat by měli návrhy jednotlivých změn důchodového systému. Dohodli se na tom zástupci vládních stran. Řešili také růst rodičovského příspěvku, ten by od roku 2020 měl stoupnout o 80.000 korun na 300.000 Kč. Koalice se naopak stále neshodla na podobě růstu životního minima.

Návrh na vznik důchodové komise koalice brzy pošle k připomínkám."Komise by měla fungovat tím principem, že vždy navrhneme k nějakému tématu různé scénáře řešení a budeme o nich diskutovat," řekla novinářů po jednání ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Vytvoření důchodové komise, která by pracovala na návrhu reformních změn systému penzí, slíbily v programovém prohlášení obě Babišovy vlády. Přípravy reformy se ale za poslední rok od loňských sněmovních voleb kupředu neposunuly. Komise zástupců parlamentních stran a expertů fungovala i v minulém volebním období, reformu nenavrhla. Sestavila ale seznam otázek, jimž by politici měli věnovat pozornost.

Z vyjádření ministryně práce vyplývá, že ani navrhovaný nový tým nejspíš ucelenou reformu připravovat nebude a bude jednat o jednotlivých úpravách nynější soustavy. "Důchodová reforma je velké slovo, které tu máme 25 let. Musíme nejdřív udělat revizi (nynějších penzí)," řekl ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj by se komise měla nejdřív zaměřit na řešení nízkých důchodů žen a na možný dřívější odchod do penze u lidí v náročných profesích. Na těchto dvou tématech se už dřív koaliční strany shodly. Babiš dodal, že by Maláčová měla tyto návrhy předložit začátkem příštího roku.

Podle expertů a některých politiků tato dvě vybraná témata důchodovou reformu ale nepředstavují a vláda by měla hledat řešení k zajištění udržitelnosti penzí. Měla by se zajímat o to, jak bude systém vypadat, odkud bude mít příjmy, jak vysoký bude poměr důchodu ke mzdě a kolik si na penzi budou muset spořit lidé.

Podle propočtů totiž nebude penzijní soustava bez reformních změn udržitelná. Problém by mohl nastat po polovině 30. let, kdy začnou do důchodu odcházet silné ročníky ze 70. let, takzvané Husákovy děti. Výdaje by tak mohly podle nedávného vyjádření zástupců ministerstva práce být ročně až o čtyři procenta HDP vyšší než příjmy, v dnešních cenách by tak schodek mohl činit ročně téměř 200 miliard korun.

Koalice se dohodla na zvýšení rodičovské od r. 2020 na 300.000 Kč

Rodičovský příspěvek v Česku by se mohl zvýšit od roku 2020, a to o 80.000 korun na celkem 300.000 korun. Dohodli se na tom zástupci vládních stran. Novinářům to po jednání koaliční rady řekly ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a financí Alena Schillerová (za ANO). Přidání by ročně mělo stát kolem devíti až deseti miliard korun.

Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slíbila, že zvýší rodičovskou na 300.000 korun. Maláčová už dřív řekla, že by se měl příspěvek zvednout ve dvou etapách. Nejdřív by rostl příští rok od července o 40.000 korun, do konce volebního období pak ještě o dalších 40.000 korun. Dnes se vládní ANO a ČSSD dohodly, že částka poroste rovnou o 80.000 korun od ledna 2020.

"Zavázali jsme se v koaliční smlouvě. Pokud to je priorita, je povinnost peníze (v rozpočtu) zajistit. Minimálně to bude devět až deset miliard korun ročně," uvedla Schillerová. Podle ní je dobrá zpráva, že se nemusí hledat finance na navýšení uprostřed roku, ale rovnou se s nimi bude počítat v rozpočtu na rok 2020.

Ministerstvo práce nejdřív uvádělo, že je nutné přidání rozdělit nejen kvůli nákladům, ale i kvůli chystané evropské směrnici ke sladění práce a rodiny, která má pravidla péče upravit. Později naopak Maláčová zmínila, že by kvůli připravovanému předpisu EU bylo lepší zvednout sumu později naráz. Dnes ministryně práce řekla, že evropská směrnice při stanovení pravidel v Česku roli hrát bude.

Předpis, který pochází z dílny eurokomisařky Věry Jourové a který Evropská komise předložila loni, má otce do péče víc zapojit a pravidla mění. Podle předlohy by mělo být rodičovské volno mnohem flexibilnější a mělo by se dát čerpat do 12 let věku dítěte. Bylo by možné ho vybírat po částech, a to třeba i v části pracovní doby. "Musíme se podívat, jak se s tím popereme. Není to ale tak, že bychom chtěli rodičovskou dovolenou prodlužovat," řekla Maláčová.

Podle návrhu směrnice by čtyři měsíce rodičovské musely být nepřenosné, rodiče by se tedy museli vystřídat. Po čtyři měsíce by se také musel vyplácet příspěvek aspoň ve výši nemocenské

Koalice se stále nedohodla na podobě růstu životního minima

Vládní strany se ani na dnešní koaliční radě nedohodly, o kolik a kdy by se případně mohlo v Česku zvýšit životní a existenční minimum. Ministerstvo práce v úterý předloží svůj návrh s přidáním asi o 11 procent od ledna. Ministryně práce Maláčová novinářům po jednání řekla, že v rozpočtu svého resortu na to našla 454 milionů korun. Ministerstvo financí pod správou Schillerové by částky zvedlo až od roku 2020, ministryně by současně ráda provedla komplexní revizi předpisů o životním minimu.

Minimum se zvedlo naposledy v lednu 2012. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší. Existenční minimum je 2200 korun. S životním minimem se srovnává příjem žadatelů a zjišťuje se, zda mají na pomoc od státu nárok. Například přídavek na dítě či porodné je pro rodiny s příjmem pod 2,7násobek minima. Maláčová navrhuje navýšení od ledna zhruba o 11,4 procenta, tedy na 3800 korun pro dospělého. Existenční minimum by činilo 2450 korun.

Maláčová novinářům řekla, že svůj návrh pošle do připomínkového řízení, věc považuje za svou prioritu. "Dnes padla největší překážka, MPSV našlo z vlastních zdrojů finance na dofinancování existenčního a životního minima," uvedla po schůzce. Dohoda s ANO ještě není, debata se ale podle ní posouvá z politické roviny na odbornou. Doufá, že se povede zkrátit lhůty v připomínkovém řízení a v polovině prosince by mohla návrh probrat vláda.

Maláčová připomíná, že minima se nevalorizovala šest let. Dvě třetiny lidí, kteří jsou na životním minimu a dávkách závislí, nemohou pracovat a přivydělat si, uvedla. Zmínila děti, postižené a seniory. Schillerová uvedla, že kabinet se o rizikové skupiny stará jinými způsoby. Důchodcům zvedá penze, ostatní zase dosáhnou na jiné dávky, uvedla ministryně.

V návrhu rozpočtu na příští rok peníze na zvýšení minima a s ním i některých dávek zahrnuty nejsou. Podle šéfky státní pokladny Schillerové je nejdřív potřeba vědět, jaké by byly po zvýšení minima celkové výdaje. "Já navrhuji systémovou novelu. Spotřební koš se tvořil v roce 1990, jsou tam věci, které neodpovídají dnešní realitě," konstatovala. Ministerstva podle ní navíc musejí zanalyzovat, do jakých oblastí by změny minim dopadly. Na přidání od ledna je podle Schillerové už pozdě. "Je to málo reálné, ale bavit se o tom budeme," řekla k návrhu MPSV.