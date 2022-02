Koalice chce omezit řečnickou dobu poslanců při jednání o pandemické novele

Praha - Vládní poslanci Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) dnes budou chtít omezit dobu na obecnou rozpravu pro jednotlivé poslance při projednávání novely pandemického zákona. Na dnešní tiskové konferenci při mimořádné schůzi Sněmovny to řekl šéf lidoveckého klubu Marek Výborný. Nechtěl předjímat, kolik minut budou mít zákonodárci k dispozici. Koalice zároveň připravila pozměňovací návrh, kterým chce omezit účinnost předlohy do konce listopadu, jak to dříve doporučil sněmovní zdravotnický výbor. Další změny se týkají výše pokut nebo určení lhůty, v níž má krajská hygienická stanice po námitce prošetřit důvodnost nařízené karantény či izolace.

S návrhem novely pandemického zákona mají problém opoziční kluby ANO a SPD, jedná se podle nich o legislativní paskvil. Projednání vládní předlohy na lednové řádné schůzi zablokovali poslanci SPD, obstruují i dnes.

Novela předpokládá, že protikoronavirová mimořádná opatření vydaná podle pandemického zákona budou moci zahrnout omezení širšího okruhu činností než teď. Úřady budou moci nařídit testování na covid-19 také například podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům. Nařízení izolace nebo karantény budou moci orgány ochrany veřejného zdraví podle předlohy oznamovat lidem i telefonicky nebo krátkou textovou zprávou.

Možnost vydávat opatření pro své resorty měla dostat také ministerstva obrany a vnitra. Podle první místopředsedkyně klubu ODS Evy Decroix se ale dnes i po předcházející diskusi se senátory rozhodlo, že tato oprávnění budou ze zákona vypuštěna.

Koaliční poslanci také navrhují zmírnění části mimořádných opatření a výše postihů. Úřady by na rozdíl od současného znění pandemického zákona a navrhované novely nemohly úplně zakázat soukromé a veřejné akce, a také provoz hudebních, tanečních nebo herních klubů či diskoték, heren a kasin. Jejich provoz by mohly podle pozměňovacího návrhu pouze omezit.

Maximální hranici všech postihů, které mohou úřady uložit podle pandemického zákona, navrhla vládní koalice snížit na pětinu. Maximální pokuta činí v současnosti tři miliony korun, nově by byla nejvýše 600.000 korun. Při opakovaném prohřešku by se nejvyšší možná pokuta snížila ze čtyř milionů na 800.000 korun.

Koalice chce také zpřesnit možnost ukládat lidem karanténu nebo izolaci telefonicky nebo krátkou textovou zprávou tak, aby takový postup nemohl být zneužitelný. Ministerstvo zdravotnictví by podle Decroix mělo stanovit vyhláškou technické parametry takového oznámení. Účelem je, aby SMS zpráva obsahovala identifikační kód, který umožní nařízení karantény ověřit na webu krajské hygienické stanice.

Krajské hygienické stanice by podle pozměňovacího návrhu měly v případě podání námitky prověřit ve lhůtě tří pracovních dnů, zda byla karanténa či izolace nařízena oprávněně. "Přičemž pokud hygiena neoznámí své rozhodnutí v této lhůtě, považuje se karanténa nebo izolace za ukončenou," dodala Decroix.

SPD projevem svého předsedy Tomia Okamury dnes zahájilo ve Sněmovně další obstrukce, aby zabránilo projednání novely pandemického zákona. Šéf SPD, který v úvodu schůze využil svého práva na přednostní vystoupení, v obsáhlém projevu obvinil vládu Petra Fialy (ODS) mimo jiné z fašizujících tendencí a omezování práv a svobod.

Hnutí už před zahájením schůze oznámilo, že udělá maximum pro to, aby Sněmovna novelu nepřijala. Hnutí považuje novelu za protiústavní a kabinet kvůli tomu obviňuje z "totalitních manýr". "Tato vláda má fašizující tendence, chce ovládnout životy občanů," uvedl ve Sněmovně Okamura. Pandemický zákon je podle něj "bezprecedentní útok na základní práva a svobody" a je přijímán nezákonně ve stavu legislativní nouze. Vláda požádala o zrychlené projednání kvůli tomu, že platnost základních částí pandemického zákona o možnosti vydávání protikoronavirových restrikcí končí s posledním únorem.

Proti přijetí novely dnes opět lidé v Praze demonstrují. Výborný návrh obhajoval tím, že je důležitý pro případné zvládnutí epidemie při jejím zhoršení, a také tím, že vláda nechce jít cestou nouzového stavu.