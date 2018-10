Praha - Lídři vládních stran ANO a ČSSD budou dnes po zasedání kabinetu jednat o navyšování minimální mzdy v příštím roce. Debatovat by mohli také o zálohovaném výživném, přípravě důchodové reformy či o 15 opatřeních k boji proti chudobě. Na růst nejnižšího výdělku i na ostatní záležitosti mají koaliční partneři rozdílný pohled.

Ministerstvo práce pod vedením ČSSD navrhlo původně navýšení minimální mzdy od ledna o 1500 korun na 13.700 korun. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se mělo přidat o tisícikorunu. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) pak přišla s kompromisem 1200 korun. Zaměstnavatelé by nejnižší výdělek zvedli maximálně o 800 korun. Část odborů požaduje 1500 korun, část by se spokojila s tisícikorunou. Rozhodne vláda.

Maláčová minulý týden řekla, že její úřad by měl do konce roku připravit zákon o zálohovaném výživném a vymáhání alimentů. Poslanci ČSSD ve Sněmovně návrh už předložili, projednávání se ale přerušilo. Politici ANO se v minulém volebním období proti zálohovanému výživnému stavěli, označovali ho za další sociální dávku. Podle nich se mělo zlepšit hlavně vymáhání od neplatičů.

ANO jako základ budoucí důchodové reformy vidí oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. ČSSD o správnosti tohoto kroku přesvědčena není. Sociální demokraté před nedávnem poslali hnutí ANO svou představu o podobě reformy penzí.

Stejný není ani pohled stran na řešení problémů s chudobou a vyloučením. Vláda se v programovém prohlášení zavázala, že připraví zákon o sociálním bydlení. Premiér před nedávnem řekl, že kabinet samostatnou normu zřejmě chystat nebude a soustředí se na investiční program pro výstavbu bytů. Ministryně pak zmínila přípravu 15 opatření ke zlepšení situace v chudinských lokalitách.