Brno - Koalice na radnici v Brně-středu prozatím pokračuje i po krizi vyvolané policejní razií na radnici minulý týden. Hnutí ANO přenechá koaličním partnerům místo radního pro investice, jeho radní Jiří Švachula, který je po zásahu policie ve vazbě, by měl na funkci radního rezignovat do středy, jinak bude odvolán. Dohodli se na tom zástupci tří koaličních stran ve vedení největší brněnské městské části, tedy ANO, ODS a KDU-ČSL.

Před večerním jednáním koalice se sešli i politici brněnského i jihomoravského ANO a doporučili, aby Švachula společně s dalším vazebně stíhaným politikem ANO Petrem Liškutinem byli z hnutí vyloučeni. Místostarosta Brna-Ivanovic Liškutin je zároveň vedoucím odboru investic v Brně-středu. ANO také oba vyzve, aby složili mandáty zastupitelů.

Jihomoravské ANO návrh přednese celostátnímu předsednictvu, které o vyloučení rozhodne. Podle předsedkyně jihomoravského ANO Taťány Malé by to mohlo být už ve čtvrtek.

Podle místopředsedy ANO Petra Vokřála kauza poškozuje hnutí ANO, které označil za protikorupční. "Myslím, že je to jasný signál a jasný krok k tomu, abychom se distancovali od jakéhokoliv jednání, které je v rozporu se zákonem. Hnutí bylo založeno jako protikorupční a nehodláme na tom nic měnit," zdůraznila Malá.

O možném rozpadu koalice se dnes mluvilo celý den. "Na jednání jsme přišli s výstupy z městského i krajského setkání, kde došlo k vyloučení kolegů. Hnutí ANO není v situaci, kdy by mohlo usilovat o další vedení gesce investic," uvedl po večerním jednání koaličních stran místostarosta za ANO Martin Landa. Radní za ANO by podle něj zůstal bez portfeje.

Zástupci ODS a KDU-ČSL přístup ANO uvítali. "Kolegové z ANO přišli s návrhem, že radního Švachulu vyzvou k rezignaci na post radního. Pokud nebude doručena do středečního zasedání zastupitelstva, bude z postu radního odvolán," řekl starosta Brna-středu Vojtěch Mencl (ODS).

Situaci musí projednat zastupitelské kluby ODS a lidovců. "V koalici jsme s hnutím ANO byli už v uplynulém volebním období a byla to spolupráce velmi dobrá. Další vývoj záleží na dohodě v klubech," doplnila lidovecká místostarostka Michaela Dumbrovská.

Ve funkci skončil také brněnský předseda ANO Pavel Dvořák. "Pověřená vedením organizace bude místopředsedkyně Karin Karasová," uvedla Malá. Dvořák byl blízkým Švachulovým spolupracovníkem, oba jsou zastupitelé v Brně-středu.

Policie zasahovala na radnici od čtvrtečního do sobotního rána. Devět lidí viní z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pět lidí je ve vazbě, kromě Liškutina a Švachuly jsou to podnikatelé ve stavebnictví a realitách Petr Kalášek, Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka. Další čtyři budou stíhaní na svobodě, dva z nich spolupracují s policií. Hrozí jim 10,5 až 16 let vězení. Přitěžuje jim účast v organizované skupině.