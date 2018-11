Pardubice - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v Pardubicích těsně 2:1 a oslavili čtvrté vítězství za sebou. O vítězi rozhodla 50. minuta, kdy se podruhé v zápase trefil útočník Tomáš Knotek. Předposlední Dynamo prohrálo doma druhé utkání během tří dnů, dohromady už má na kontě čtyři porážky v řadě a na dvanáctou Mladou Boleslav ztrácí po dnešku šest bodů.

"Když přijdou noví trenéři, tak chtějí po hráčích svůj systém a tlučou ho do nás každý trénink. Jsme připravení na všechny situace v zápase, které můžou nastat. A hlavně teď dáváme góly," řekl střelec Knotek.

Zatímco domácí Dynamo mělo před zápasem na kontě tři porážky v řadě, Boleslav si užívala stejně dlouhou sérii vítězství. Na ledě však rozdílné rozpoložení nebylo znát, oba týmy vsadily hlavně na pevnou defenzivu a útočná snaha za ní pokulhávala.

I když úvodní minuty napovídaly, že by tomu mohlo být naopak. Musil nadvakrát neproměnil samostatný únik a na druhé straně Trončinského dělovku zlikvidoval Krošelj. Dynamo následně nezužitkovalo 61 vteřin přesilovky pět na tři, kdy se ke střele odhodlal jen Treille. Ve 12. minutě tak šli po přečíslení a přesné ráně Knotka k tyči do vedení hosté.

Od toho momentu jako by hráči zařadili zpátečku. Do ofenzívy se nikdo nehrnul a brankáři sbírali snadné zákroky po střelách z dálky. Dynamo mezitím bez výrazného zakončení promarnilo další přesilovku a zajímavé momenty přinesl až závěr druhé třetiny. V hlavní roli byl Marosz, který nejprve o pár centimetrů neproměnil samostatný únik, ale chuť si spravil ve 39. minutě při přesilovce, kdy dorážkou Trončinského střely vyrovnal.

Mladoboleslavští si málem vzali na začátku třetí třetiny vedení zpět, jenže rozhodčí Kotvanův gól neuznal kvůli postavení hráče v brankovišti. Od té chvíle šancí opět výrazně přibylo. Krošelj si musel poradit s dělovkou Cardwella, na druhé straně Kacetl vychytal Skalického. V 50. minutě však ani pardubický brankář nedosáhl na střelu Knotka ze strany a hosté vedli.

"Vyšlo to dneska dvakrát na mě. Není žádný hokejista, kterého by netěšilo, že se trefí, takže jsem za to moc rád, protože mi to dodává pohodu a sebevědomí," pochvaloval si dvě přesné trefy Knotek.

Dynamo mohlo srovnat v přesilovce a při šanci Perreta, ale ani jednu možnost nevyužilo. Výhru Mladé Boleslavi pak neodvrátila ani závěrečná hra domácích bez brankáře, během které Hrabal z dobré pozice přestřelil.

"Celý tým šlapal, ale bylo vidět, že jde o třetí zápas v pěti dnech, takže to bylo unavené z obou stran, i proto je to vítězství cennější. Byli jsme jen o ten jeden gól šťastnější," připustil Knotek.

"Naše mužstvo hrálo dost dobře, to úplně klidně řeknu. Měli jsme po celý zápas velký tlak, ale poslední dobou neproměňujeme vyložené šance, což nás stojí body. Za sebe jsem hráčům poděkoval, ale samozřejmě je to další domácí porážka, což je špatně," řekl domácí kouč Břetislav Kopřiva.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Dneska se nám nedařilo tolik, jak tomu bylo v posledních zápasech, nešly nám nohy. Ale musím mužstvo pochválit, že i tak do toho dalo úsilí a šlo si za vítězstvím. Na konci jsme to vyloženě ukopali."

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 39. Marosz (Rolinek, Trončinský) - 12. T. Knotek (Kousal, Dlapa), 50. T. Knotek (M. Procházka, D. Šťastný). Rozhodčí: Kika, Jeřábek - Lederer, Ganger. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. Diváci: 7160.

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Holland, Cardwell, Wishart, Děrvuk, Hrabal, Čáslava - Vondráček, Marosz, Rolinek - Skokan, Bubela, S. Treille - P. Sýkora, Dušek, Perret - Mandát, Poulíček, Kusý. Trenéři: Kopřiva, P. Marek a Janecký.

Mladá Boleslav: Krošelj - Kotvan, Dlapa, Němeček, Pláněk, Bernad, Kurka - Orsava, Skalický, Vondrka - M. Látal, P. Musil, Pacovský - M. Procházka, T. Knotek, D. Šťastný - Kousal, Najman, L. Pabiška. Trenéři: Hořava, Rulík a Patera.