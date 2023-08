Knot se po návratu těší na sezonu v Liberci, chce zúročit nabyté zkušenosti

Liberec - Obránce Ronald Knot, který se stal jednou z hlavních posil hokejistů Liberce před nadcházející sezonou, je nadšený, že se mohl vrátit do mužstva Bílých Tygrů, odkud před dvěma lety vyrazil do zahraničí. Věří, že v důvěrně známém prostředí zúročí nabyté zkušenosti, řekl novinářům.

"Je hrozně příjemné, že se vracím do známého prostředí, kde spoustu lidí znám, ať už mezi spoluhráči, nebo lidmi ze zázemí. Mám pocit, jak kdybych nikdy neodešel. A to je moc fajn. Samozřejmě někteří kluci jsou pryč a jsou tu zase jiní, ale vesměs všechny už z minulosti znám. Jsou to fajn kluci. Na sezonu se moc těším a už se nemohu dočkat, až to všechno vypukne," řekl Knot, jenž odehrál sezonu v KHL a tu poslední v zámořské AHL.

Devětadvacetiletý obránce se těší i na spolupráci s koučem Filipem Pešánem, jenž se rovněž vrátil pod Ještěd po delší době. "S Filipem jsem se tady při mém tehdejším příchodu akorát vystřídal, ale potkávali jsme se tady, protože v klubu působil ještě jako sportovní manažer. Pak jsem se potkali u národního týmu. Byl jsem s ním jakožto trenérem vždy strašně spokojený, protože je to obrovsky kvalitní trenér. I proto jsem se na tuhle spolupráci těšil. Je přece jen hlubší a trošku jiná než u nároďáku, kde se potkáte jen párkrát za rok," uvedl Knot.

Věří, že má týmu co nabídnout. "Doufám, že jsem se zase posunul a nevracím se jako horší hokejista," řekl s úsměvem. "Každý ale zhruba ví, jaká je moje hra. A já nehodlám nic měnit, ať už hraju tady, v nároďáku, nebo jiné lize. Budu dál hrát hokej, který mi přinášel úspěch. A budu se jím snažit pomoct týmu, abychom udělali společně nějaký pěkný výsledek," dodal.

Vnímá, že s přibývajícími roky dorůstá samovolně do role jednoho z lídrů. "Cítím, že taková role se ode mě očekává. A já se jí nijak nezříkám. Není to o tom, že bych tady někomu vykládal, co a jak se má dělat. Budu se snažit jít příkladem a ukazovat klukům cestu, která mě dovedla tam, kam jsem se dostal. Bude pak na ostatních, zda si z toho něco vezmou," konstatoval Knot.

Dva roky v zahraničí mu podle jeho slov daly hrozně moc. "Každému bych to doporučil. Ať po životní stránce, že se člověk naučil a viděl spoustu nových věcí, tak i po té hokejové. V tomto ohledu bylo super i to, že jsem nebyl dva roky na jednom místě, ale vystřídal jsem dvě úplně odlišné kultury i hokejové styly," pochvaloval si Knot.

"Jsem hrozně rád, že jsem viděl, jak se to dělá jinde a naučil se spoustu věcí, které mi mohou pomoct. Rád bych si to přenesl i sem. Zároveň jsem ale zjistil i to, že něco tady naopak my děláme výborně a mohli by se učit oni," řekl Knot.

Do KHL by se už nevrátil. "Když jsem šel do Ruska, byla situace úplně jiná. Nebyla válka. A já to bral jako super zkušenost. Ale teď už je pro mě celá KHL uzavřená kapitola a v žádném případě bych se tím směrem nevydal. Ať si říká, kdo chce, co chce, ten sport je tam součástí propagandy a já se na čemkoliv takovém, co teď probíhá, odmítám jakkoliv podílet," prohlásil Knot.

Na šanci v NHL čekal na farmě marně. Bere to ale s nadhledem. "Dva roky zpátky, když jsem odcházel do Ruska, tak jsem vůbec nevěděl, co mě čeká. Zda se mi vůbec povede se tam uchytit. Povedlo se mi to, dostal jsem se na olympiádu a pak i do Ameriky. Mohu říct, že mě mrzí, že jsem si NHL nezahrál, ale asi to mělo nějaký důvod. A není to tak, že bych toho všeho zpětně nějak litoval, to určitě ne. I když to nemělo tu třešničku na dortu v podobě startu v NHL, ten rok v Americe mi dal po všech stránkách strašně moc. A jsem moc rád, že jsem ten krok udělal," uvedl Knot.

Poznal, jak velká je v zámoří konkurence. "Neřekl bych, že to bylo nahoru do prvního týmu Arizony úplně neprůchodné, byť konkurence je tam obrovská. Tu šanci tam má každý. Někdo větší, jiný menší. Je tam strašně moc věcí, které to ovlivňují, zda se člověku podaří dostat do prvního týmu. A také je v těch rozhodnutích hrozně moc politiky," míní Knot.

"Já samozřejmě nevěděl, zda se mi to povede. Spousta kluků to vzdá třeba už v polovině sezony, ale to jsem nikdy nechtěl. Já se snažil udělat vše, aby mi to vyšlo, abych měl i zpětně čisté svědomí, což mám. Takže toho nelituju. Mrzí mě, že to nevyšlo, ale můžu v klidu spát, protože vím, že jsem udělal maximum. Jsem s tím v pohodě i proto, že vím, že NHL si nezahráli i mnohem lepší hráči," uvedl Knot.