Knižního veletrhu v H. Brodě se účastní 143 vystavovatelů, jako před epidemií

Havlíčkův Brod - Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě se účastní 143 vystavovatelů, jen o několik méně před než covidovou epidemií. Někteří nakladatelé se vracejí pravidelně, zčásti se mění. Stále přibývají nová nakladatelství, třeba i malá, řekla dnes novinářům ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová. Třiatřicátý prodejní veletrh v Kulturním domě Ostrov s doprovodným programem, včetně křtů knih a setkání s autory bude pokračovat v sobotu. Akce budou i v sousední budově krajské knihovny.

Fotogalerie

Přestože se mluví o centralizaci českého knižního trhu a o těžké situaci malých nakladatelství, pořád podle Hejkalové existují lidé, kteří touží vydávat knihy určitého žánru nebo své knihy autorské. Uvedla, že mezi čtenáři vzrostl zájem o žánry, které dříve byly považované spíš za okrajové. "Třeba fantasy literatura, komiksy, ty teď mají velké čtenářské skupiny a je to moc dobře," řekla.

Veletrh se letos koná pod heslem: Po válce v šest hodin večer. Podle Hejkalové je to výraz solidarity s Ukrajinou napadenou Ruskem i připomínka Jaroslava Haška. Od jeho úmrtí letos uplynulo 100 let a 140 let od jeho narození. Citát pochází z jeho Osudů dobrého vojáka Švejka.

V doprovodném programu vystoupí desítky osobností, vedle spisovatelů také historikové či publicisté. Mezi hosty veletrhu jsou Petr Čornej, Alena Mornštajnová, Eduard Krainer nebo Petra Dvořáková, která představí svůj nový román Pláňata. Přijel také historik Hans Heiss, jehož rodině patří dům v Brixenu, v němž ve vyhnanství žil Karel Havlíček Borovský.

Havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS) přislíbil veletrhu větší podporu města, které by se příští rok mohlo postarat o část kulturního programu. "My si knižního veletrhu vážíme asi tak jako někteří památky UNESCO," řekl. Podle Hejkalové to by umožnilo pozvat třeba i některé zahraniční autory, což si veletrh zatím nemůže dovolit.

Součástí dnešního programu bude předání ceny Littera Astronomica udělené in memoriam Antonínu Bečvářovi za celoživotní publikační činnost při popularizaci astronomie. Jeho kniha Zrcadlo kosmu dokončená v roce 1948 tehdy kvůli komunistickému režimu nemohla vyjít, vydaná byla až vloni, uvedl Pavel Suchan z České astronomické společnosti.

V sobotu převezme cenu Talent roku Josef Farkaš za sbírku povídek Omrvinky. Ocenění uděluje literární agentura Mám talent, která podporuje začínající autory od roku 2012.

Dalekohledem mohou lidé před kulturním domem sledovat sluneční erupce. "Protože Slunce teď jde do maxima své činnosti v jedenáctileté periodě, tak opravdu stojí za to se tam zastavit," uvedl Suchan.

Knižní veletrh se kvůli epidemii nemohl konat v roce 2020 a o rok později ho provázela velká zdravotně-bezpečnostní opatření. Byla i menší návštěvnost, vloni se zlepšila. Ředitelka veletrhu doufá, že znovu vzroste a bude se za oba dny pohybovat okolo 15.000 lidí, jako před covidem.