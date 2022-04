Knižní veletrh v Paříži jako přehlídka kandidátů v dalších volbách

Paříž - Knižní veletrh v Paříži je přehlídkou nejnovější literatury, komiksů i dětských knih. Zároveň je ale pro některé politiky místem, kde se chtějí nechat vidět. Svou nejnovější knihu zde dnes podepisoval bývalý francouzský premiér Édouard Philippe, který má na kontě několik policejních románů. Jak se ČTK na místě přesvědčila, zavítal dnes ale mezi čtenáře i neúspěšný prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon, který deklaroval zájem stát se po červnových parlamentních volbách příštím francouzským premiérem.

Philippe stál v čele francouzské vlády od května 2017 do července 2020, tedy za prezidentství Emmanuela Macrona. Svého tehdejšího spojence starosta přístavního města Le Havre Philippe podpořil i v prezidentských volbách, jejichž druhé kolo se ve Francii koná už v neděli. Philippova podpora Macronovi ale není bezmezná, v říjnu totiž založil vlastní pravicově orientovanou politickou stranu s názvem Horizonty (Horizons).

Na veletrhu dnes podepisoval nové vydání knihy Dojmy a jasné linie (Impressions et lignes claires), kterou napsal spolu s Gillesem Boyerem. Na čtenáře byl milý, trpělivě odpovídal a psal dlouhá věnování. Přes uvolněnou atmosféru na něj dohlížel tým bodyguardů i poradců na komunikaci.

"Už má na kontě několik dobrých policejních knih. Je tady jako autor, ne jako politik," myslí si návštěvník veletrhu Marcel. Vzápětí ale dodává, že i u Philippa lze ještě v budoucnu očekávat politické ambice. Například za pět let by mohl kandidovat na prezidenta. Pokud by teď v neděli vyhrál Macron, což se podle průzkumů jeví jako pravděpodobné, v roce 2027 už by se znovu o úřad ucházet nemohl. Philippe jako zkušený a oblíbený politik by pak měl solidní šance.

Jen o pár desítek metrů dál v obrovské hale na Martových polích u paty Eiffelovy věže se po veletrhu procházel i krajně levicový politik Mélenchon. Vzhledem k jeho nedávným prohlášením o premiérských ambicích i třetím místě v prvním kole prezidentských voleb budil značnou pozornost. Na každém kroku ho provázeli nejen fanoušci, ale i reportéři a kameramani.

Mélenchon nejprve odpovídal, po chvíli ale začal ztrácet trpělivost, razil si cestu davem, odsekával a budil dojem, že chce být z davu co nejrychleji pryč. V hale ovšem panovalo nesnesitelné vedro a veteránovi prezidentských voleb je 70 let. U východu z improvizovaného výstaviště, kde už byl zase čerstvý vzduch a menší tlačenice, byl opět srdečný a zastavil se, aby si udělal pár fotek se svými příznivci.

Rozhodující druhé kolo prezidentských voleb se ve Francii koná v neděli a kampaň skončí dnes o půlnoci. Průzkumy dávají mírný náskok Macronovi, zhruba deset až 12 procentních bodů, před nacionalistkou Marine Le Penovou.