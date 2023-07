Knižní secondhand Knihobot se rozšířil do Rakouska a Německa

Praha - On-line secondhand s knihami Knihobot se rozšířil do Rakouska a Německa, kde bude působit pod mezinárodní značkou Bookbot. Do konce roku by chtěl Knihobot prodat v Rakousku a Německu asi 25 procent z celkového objemu prodaných knih. ČTK to za majitele tuzemského obchodu s použitými knihami Knihobot sdělila Zuzana Žižková.

Pro Knihobot se Německo a Rakousko stalo první zahraniční destinací po Slovensku, kde působí více než rok. Podle zakladatele Knihobotu Dominika Gazdoše německojazyčný knižní trh nabízí potenciál miliard eur a Knihobot nemá v ani jedné ze zemí odpovídající konkurenci. Rakouský trh by se díky své velikosti měl stát prostorem pro testování a experimenty, které se budou v případě úspěchu přenášet na ten německý. A nabídka obou bude plně provázaná.

"Knižní trh v Rakousku a Německu je v mnoha ohledech jiný než český. Použité knihy se tam prodávají mnohem častěji a jsou běžně k dostání třeba na Amazonu. V tom hlavním se ale podobá tomu našemu v době, kdy jsme s Knihobotem začínali. Všichni cílí na kupující a ignorují výkup přesto, že je pro fungování naprosto zásadní," uvedl Gazdoš.

Služba bude v nových zemích fungovat stejně jako v Česku nebo na Slovensku - tedy na jedné straně jako knihkupectví s knížkami z druhé ruky, na druhé straně jako partner, kterému je možné předat už nechtěné knížky do prodeje. Knihobot, respektive Bookbot, zajistí vše potřebné od nafocení, propagace, prodeje až po odeslání novému majiteli. Původní dostane 60 procent prodejní ceny knih minus 1,19 eura. Oba trhy budou zatím obsluhovány z českého centrálního skladu, který má Knihobot ve Vysočanech. Přesto díky partnerům a centrálnímu středoevropskému umístění slibují doručení objednávky do tří až pěti dnů.

Zákazníci v Rakousku a Německu mohou vracet knihy do oběhu prostřednictvím kurýra a stejně jako v Česku za svoz nic neplatí. Fyzická pobočka jak v Rakousku, tak v Německu ale podle Gazdoše v plánu zatím není. Knihobotu, respektive Bookbotu, se dnes z Německa a Rakouska daří získávat asi 10.000 německojazyčných knih týdně, počet s každým týdnem roste.

Knihobot vznikl v roce 2019 jako alternativa k prodejním serverům s použitými knihami i k tradičním knihkupectvím. V roce 2022 byl Knihobot podle žebříčku společnosti Deloitte 15. nejrychleji rostoucí firmou ve střední Evropě, v ČR pátou. Loni proti roku 2021 zvýšil obrat o 76 milionů korun na 182 milionů korun a zákazníkům odeslala zhruba 1,3 milionu knih.