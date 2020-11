Knížky? Kadeřnictví? Nezbytnosti se v Evropě za pandemie různí

Brusel - Otázka toho, co je v dobách pandemie přinášející smrt a chudobu nepostradatelné pro chod společnosti, cloumá Evropou. Kromě zřejmých kandidátů, jako jsou obchody s potravinami či lékárny, mohou některé odpovědi v bohatém výběru národů a kultur tvořících starý kontinent dosahovat absurdních rozměrů. Co je na jedné straně hranice dovoleno, můžou úřady jen o několik ulic vedle v jiné zemi zakázat, píše agentura AP.

Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že zatímco by bylo nejspravedlivější zavřít všechno, "pravděpodobně to není to nejpraktičtější" řešení.

"Pokud jsou lidé spokojení, jen když je zavřené úplně všechno, tak to je stanovisko, které nedává ekonomicky smysl," říká kancléřka. To je důvod, proč v Německu tentokrát zůstaly otevřené prodejny aut; jejich uzavření během první jarní celostátní karantény ublížilo obrovskému německému automobilovému průmyslu.

V Belgii - samozřejmě - zůstaly otevřené prodejny čokolády. "Čokoláda je zde opravdu nepostradatelná surovina," říká výrobkyně čokolády Marleen Van Voslemová z čokoládovny Praleen ve městě Halle jižně od Bruselu. "Musí být. Protože čokoláda vás činí šťastnými."

Štěstí evropských obyvatel však někde visí doslova na vlásku. Kadeřnické služby, které potěší spoustu lidí, vnímají velmi rozdílně například v Itálii a Británii; v jihoevropské zemi jsou kadeřnictví a holičství považována za nepostradatelná.

"Italům opravdu záleží na jejich vizáži a na péči o tělo," uvádí Charity Cheahová, spoluzakladatelka Toni&Guy Italy sídlící v Miláně. "Možná z psychologického hlediska - vláda cítí, že návštěva salonu je chvílí uvolnění od stresu a napětí, chvílí péče o sebe, kterou lidé potřebují," dodává. Napříč Anglií se však lidé v minulých týdnech narychlo po kadeřnických službách sháněli, než tam začala platit nová koronavirová opatření.

Pak jsou tu taky vytříbenější lidská potěšení. Láska Francouzů ke knihám je neoddiskutovatelná. Žádná jiná země nemá víc laureátů Nobelovy ceny za literaturu a tamní televizní pořady recenzující knihy kdysi sledovaly miliony diváků. Při dnešní procházce Paříží však zjistíte, že jsou knihkupectví uzavřená.

Sylvia Whitmanová, která provozuje slavné knihkupectví Shakespeare and Company, tiše zuří při pomyšlení na velké on-line platformy, které počítají zisky, zatímco její obchod je zavřený. Její tržby od jarní celostátní uzávěry klesly o 80 procent. "Už mě unavuje, že čím jste větší, tím víc si můžete dovolovat ignorovat nařízení, můžete se vyhýbat daním, najdete si skulinky," říká. "Čím jste menší, tím dražší a složitější věci jsou," dodává.

Jen co se však ocitnete za hranicemi sousední Belgie, knihy se najednou stanou nepostradatelným zbožím. Wouter Cajot, majitel knihkupectví 't Stad Leest v Antverpách, ale neví, co si má myslet. Karanténní opatření snížila počet kolemjdoucích a potenciálních zájemců o knihy na hrstku a on se tak musí rozhodovat, zda mu náklady na energie a mzdy zaměstnanců stojí za to, aby zůstalo otevřeno. Ovšem když se nezbytné zboží nedá koupit v obchodě, dá se doručit.

"Během první uzávěry jsme museli během tří dnů a nocí a vymyslet webové stránky," říká Cajot. K potěšení svých zákazníků, kteří své knihy dostanou do několika hodin od objednání, si pořídil i "nové logistické vybavení - doručovací kolo". "Proč si knihy objednávat u mezinárodního on-line giganta, když vám je knihkupectví na rohu doveze na kole v ten stejný den?" dodává.

Podobnou otázku si musí klást i vlády. Malé obchody, které byly často donuceny pozastavit provoz, se blíží víc a víc ke krachu. To je příležitostí pro řetězce supermarketů a obří internetové společnosti, aby uvolněné místo na trhu zabraly. Několik zemí proto podniklo kroky, které mají zajistit, aby se v nich neprodávalo zboží, jež tvoří živobytí zavřených obchůdků.

Takové rozhodnutí s sebou přináší komplikace: některé supermarkety úřady donutily páskou oddělit část zboží. "Knihy a časopisy jsou povoleny," vypočítává Harry Decraene, manažer jednoho z obchodů řetězce Carrefour v Belgii. "DVD, CD nosiče a hry nejsou povoleny. Šicí potřeby se můžou, papírnictví se může, prodávat se může zahradnické náčiní. Hrnce a pánve, hračky a vánoční výzdoba se nemohou," vysvětluje nařízení belgické vlády.