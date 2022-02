Knihy Karla Maye se prodávají z druhé ruky i za tisíce korun

Praha - Knihy německého spisovatele Karla Maye, který dokázal přinést Divoký západ do střední Evropy, mají rádi čtenáři i 180 let po jeho narození. Kupují si nejen nová vydání, ale i antikvární výtisky. Největší tuzemský on-line antikvariát Knihobot prodal za své tříleté působení 1377 knih tohoto spisovatele a ten tak patří na Knihobotu mezi 40 nejprodávanějších autorů. Jeho knihy se dají pořídit za deset korun, sběratelé jsou ochotni za Vinnetoua v originále z roku 1896 dát 2000 korun, třísvazkový titul Old Surehand se prodal za 4760 korun.

ČTK o tom za Knihobot informovala Zuzana Žižková. Prodejnost titulu a výše ceny se odvíjí především od konkrétního vydání. Roli hraje také stav knihy. Svazek oblíbeného Vinnetoua tak lze sehnat na Knihobotu za 50 i 400 korun. "Zájem není jen o Vinnetoua, ale vysoce ceněny jsou také Mayovy příběhy mimo indiánské prostředí, například jednotlivé knihy z románové série Ztracený syn, které se prodávají za 2000 korun," doplnila Kristýna Hladíková, marketingová ředitelka Knihobotu.

Mezi spisovateli, které lze označit jako westernové, figuruje na Knihobotu na druhém místě, avšak s velkým odstupem, Zane Grey, americký spisovatel, jehož obraz Divokého západu byl stejně zidealizovaný jako ten Mayův. Na Knihobotu si čtenáři dosud koupili 455 jeho knih. V desítkách kusů ročně se pak prodávají knihy Jamese Fenimora Coopera a Cormaca McCarthyho.

Od narození Karla Maye uplyne 25. února 180 let. Psal o životě indiánů, aniž je někdy spatřil. Jeho příběhy legendární dvojice Vinnetoua a Old Shatterhanda, kteří pomáhají indiánům bojovat proti útlaku bělochů, si získaly srdce čtenářů nejen v jeho rodném Německu. Opětovnému zájmu o westernovou literaturu pomohlo v 60. letech filmové zpracování příběhu v podání Lexe Barkera jako Olda Shatterhanda a Pierra Brice jako Vinnetoua.

