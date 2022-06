Knihu džunglí ztvárnili divadelníci a tanečníci s Českou filharmonií

Praha - V šapitó Azyl78 na Výstavišti v pražských Holešovicích měla dnes večer premiéru adaptace slavné Knihy džunglí. Dobrodružné příběhy anglického spisovatele Rudyarda Kiplinga dostaly hudební, taneční a scénickou podobu v režii Matěje Formana a inscenaci připravilo Divadlo bratří Formanů, Česká filharmonie (ČF) a soubor Dekkadancers. Magická džungle bude ještě dvacetkrát do konce června připravena pro malé i velké diváky, kteří se nechají okouzlit poetikou příběhů i novou výtvarnou podobou.

Novou hudbu k inscenaci složil skladatel a dirigent Marko Ivanović a na místě ji hrají hudebníci z ČF. Pohybovou část pro Dekkadancers vymyslel choreograf Štěpán Pechar a masky vytvořila kostýmní výtvarnice Andrea Sodomková. Inscenace s prvky akrobacie, výtvarnou stylizací je podle tvůrců poctou knižní předloze. Představení je vhodné pro děti od šesti let a je téměř jazykově bezbariérové. Vstupenky pro dospělé stojí 1090 korun, pro děti do 12 let 490 korun, v nabídce už je jen šest termínů představení.

"Pro mě jde hlavně o život džungle. O zachycení divokosti, svobody, krásy a řádu přírody. O objevování toho, co se děje a kdo žije v jednotlivých patrech pralesa, co se děje v období sucha a deště i toho, co se stane, když do toho vstoupí člověk," uvedl k představení Matěj Forman. Nechtěl připravit doslovnou adaptaci knihy, ale nechat působit vlastní imaginaci tvůrců inspirovanou Kiplingovými příběhy. "Já jsem třeba při psaní scénáře od Mauglího a konkrétních postav daleko, pak přijde Marko a zase tam ty motivy vrátí v hudbě. Je to velmi tvůrčí spolupráce, nic takového jsem zatím nedělal," uvedl Forman.

Dekkadancers je otevřená projektová taneční skupina a produkční společnost. V roce 2009 ji založili tehdejší tanečníci a choreografové Baletu ND Viktor Konvalinka a Tomáš Rychetský a fotograf Pavel Hejný. Od roku 2015 ve vedení stojí druhá generace skupiny Štěpán Pechar, Ondřej Vinklát a Marek Svobodník. V roce 2020 se k souboru vrátil také zakládající člen Konvalinka, který dlouhodobě působil ve Švédsku. Dekkadancers propojují různé umělecké disciplíny jako například tanec, hudební kompozice, zpěv, DJing, akrobacii či výtvarné umění.

Na představení velmi nákladném co do výroby scény, kostýmů, dekorací a loutek se podílelo mnoho zástupců různých profesí. Speciální poděkování pak tvůrci v programu věnují 12 ukrajinským přátelům, kteří pomáhali s "nekonečným kašírováním a výrobou reliéfu pralesa".