Knihovny ve čtvrtek zavřou, své služby nabídnou on-line

Ilustrační foto - Pracovník knihovny rovná 27. dubna 2020 knihy na stůl ve skladu do karantény v Městské knihovně Děčín, která po uvolnění opatření kvůli pandemii koronaviru otevřela v omezeném režimu. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Mnohé knihovny, které mají z důvodu vládních nařízení a aktuální pandemické situace od 22. října do odvolání zavřeno, své služby nabídnou on-line. Dále ubezpečují čtenáře, že výpůjčky budou čtenářům prodlouženy a bude rovněž lhůta pro vyzvednutí připravených knih tak, aby je bylo možno vyzvednout po otevření knihoven. Vyplývá to z jejich informací.

"Všechny nezpožděné výpůjčky a splněné rezervace automaticky prodlužujeme do týdne od 23. listopadu. Zpozdné nenabíhá až do neděle 15. 11. A v případě prodloužení vládního lockdownu bude tato lhůta prodloužena. Zrušené akce se snažíme převést do online podoby. V plánu jsou záznamy rozhovorů se spisovateli a cestovateli, živé přenosy koncertů, debat i autorského čtení," sdělila mluvčí Městské knihovny v Praze Lenka Hanzlíková. "Aktuální pozvánkou je on-line autorské čtení Jiřího Hájíčka z jeho nové knihy Plachetnice na vinětách. Setkání s autorem se uskuteční v úterý 27. října na facebooku knihovny. Knihovna nabízí ke stažení velký výběr e-knih," dodala.

V případě Národní knihovny ČR nebudou studovny a vnitřní veřejné prostory v Klementinu či pražské Hostivaři přístupné pro veřejnost. Služby bude Národní knihovna poskytovat on-line. Podrobnější informace naleznou uživatelé na webové stránce www.nkp.cz. Stávající výpůjčky a rezervace knih budou automaticky prodlouženy do 30. listopadu. "O zpřístupnění všech digitalizovaných titulů prostřednictvím aplikace Kramerius se intenzivně jedná s kolektivními správci autorských práv. Národní knihovna vyvíjí maximální úsilí, aby se čtenáři ke svým titulům dostali alespoň ve virtuálním prostředí, jak tomu bylo v jarních měsících," sdělil generální ředitel Národní knihovny Vít Richter.

V průběhu jarního uzavření knihoven Národní knihovna po dohodě s kolektivním správcem autorských práv Dilia zpřístupnila studentům a pedagogům vysokých škol dočasně on-line přes 206.000 titulů monografií a periodik.

Také Vědecká knihovna v Olomouci na svém webu uvedla, že všechny výpůjčky budou čtenářům prodlouženy, včetně rezervovaných knih. Prodloužena bude rovněž lhůta pro vyzvednutí připravených knih tak, aby je bylo možno vyzvednout po otevření knihovny. Veřejnost může i nadále využívat její elektronické služby.

"Od zítřka (Od čtvrtka) nabídneme čtenářům služby on-line," uvedl v České televizi ředitel Městské knihovny Děčín Ladislav Zoubek.

Veřejné knihovny v ČR byly v první vlně pandemie uzavřené od 11. března. Vláda rozhodla, že od 27. dubna se mohou otevřít knihkupectví do určité plochy a také knihovny. Podle původního plánu se přitom s knihovnami počítalo až v poslední fázi uvolňování zákazů, tedy od 8. června.