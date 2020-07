Knihovna v USA žádá lidi, aby nedávali knihy do mikrovlnky

Washington - Některé věci se zkrátka musí sdělit jasně. Tady je jedna z nich: Nezkoušejte knihy dávat do mikrovlnky, abyste je zbavili koronaviru. Podle zpravodajského webu CNN jde o upozornění, které vydala knihovna v Grand Rapids v americkém státě Michiganu poté, co tam před několika dny někdo vrátil knihu, která byla ohořelá, protože ji patrně umístil do mikrovlnky.

Regionální manažerka knihovny Elizabeth Guarinová Kozlowiczová si myslí, že ohořelé stránky mají spojitost s koronavirem. "Opravdu mi není jasné, proč to někdo dělal," řekla CNN. Také zveřejnila příspěvek a snímky knihy na facebooku. V něm napsala, že každá kniha z půjčovny má kovový štítek sloužící k identifikaci na bázi rádiové frekvence, a dodala, že v mikrovlnce začne hořet.

Jak si ale můžeme být jisti, že na knihách nemáme koronavirus? Institut pro muzejní a knihovnické služby (IMLS) už dříve uspořádal online seminář na toto téma. Hostem byl epidemiolog amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí CDC David Berendes. Podle něj se lidé nemusí stresovat vymýšlením způsobů, jak tyto materiály dezinfikovat. "Pokud na nich je virus, byl by tam ve velmi malém množství a poměrně rychle by zanikl," poznamenal.

Americké knihovny také podle Kozlowiczové zavedly vlastní protikoronavirová opatření. "Dodržujeme pokyny CDC, abychom zajistili dodržování řádné hygieny u sdílených materiálů z knihovny. Po navrácení každou knihu na 72 hodin umístíme do karantény," dodala.