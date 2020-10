Knihkupci nevidí situaci zcela černě, pokud se nezpřísní opatření

Praha - Knihkupci v období současných protiepidemických opatření nepociťují menší zájem o knihy. Situaci jim ulehčuje internetový obchod. Tržby však výrazně klesly v prodejnách ve velkých obchodních centrech. K dohnání výpadku tržeb z jara, kdy byla dva měsíce uzavřena knihkupectví, nepomůže ani předvánoční trh. Likvidační by pro knihkupce a nakladatele bylo, pokud by se před Vánoci nebo v nejbližší době prodejny zcela zavřely. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

"Oproti hospodám jsme na tom rozhodně líp, protože nyní lidé čtou, když nemohou chodit do kina a na koncerty. Teď jde jenom o to, abychom jim mohli knihy nějakým způsobem dodat," řekl obchodní ředitel distribuční společnosti Kosmas Ctirad Fuchs.

Výpadek trhu z jara se podle knihkupců dohnat nepodaří. "Jaro jsme ustáli, dostáli jsme svým závazkům a nemuseli jsme propouštět. Ale ztráta byla poměrně výrazná. Museli jsme omezit investice, marketing, propagaci a podobné věci," sdělil Fuchs. "Pokud by však přišlo před Vánoci doporučení nevycházet do ulic, tak bude propad tržeb asi výrazný. Pokud by se před Vánoci nebo v nejbližší době prodejny zcela zavřely, to už by bylo likvidační," dodal.

Knihkupcům pomáhá internetový obchod, který zaznamenal výrazný růst, není však tak velký, aby uživil celý velkoobchod. "Začátek léta byl skvělý, ale v srpnu byl znát pokles proti tradičním tržbám tak na 75 procent. Letos naštěstí vyšlo extrémní množství zajímavých českých titulů, například Šikmý kostel od Karin Lednické, který se dnes stal vítězem druhého ročníku čtenářské ankety Kniha roku," podotkl Oldřich Suchý z knihkupectví v pražské Perlové ulici.

Podle ředitelky Svazu českých knihkupců a nakladatelů Marcely Turečkové řada knihkupců a malých nakladatelů s vypětím sil zvládla jaro, investovala své rezervy a věřila, že se situace opět zlepší. "Uvidíme, co nás teď, na podzim a v zimě, opravdu čeká. Pokud by došlo k dalšímu zavírání obchodů, bude to mít vážné následky pro celý knižní trh," řekla v deníku MF Dnes.

Zvýšený zájem o prodej na síti zaregistrovaly i antikvariáty. Největší prodejce použitých knih Knihobot hlásí rekordní obraty. Jen za poslední týden zákazníci na jejich e-shopu koupili knihy za více než 434.000 korun a týdenní obrat společnosti narostl téměř o 20 procent. "Už na jaře jsme evidovali zvýšený zájem jak o nákup knih, tak o prodej. Češi kromě trávení volného času nad literaturou evidentně uklízeli a vyřazovali již nečtené tituly. A situace se opakuje - naši kurýři opět jezdí vyzvedávat desítky krabic knih určených pro prodej denně," sdělil zakladatel Knihobotu Dominik Gazdoš.

Knihobot vznikl v roce 2019 jako alternativa k prodejním serverům s použitými knihami i k tradičním knihkupectvím a během dvou let fungování se jedničkou na českém trhu s použitými knihami. Holešovická firma pomáhá vracet knihy zpátky do oběhu formou uživatelsky komfortního prodeje i výkupu knih z druhé ruky a k novým majitelům dostala přes 170.000 titulů.

Z poslední zprávy o českém knižním trhu, kterou vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů, vyplývá, že Češi v roce 2018 utratili za knihy 8,3 miliardy korun včetně DPH, tedy o 250 milionů korun meziročně více.