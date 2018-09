Washington - Spolupracovníci Donalda Trumpa považují šéfa Bílého domu za nepoučitelného tvrdohlavce s inteligencí školáka a někdy před ním schovávají dokumenty, jejichž podpisem by mohl ohrozit bezpečnost Spojených států. Trumpovi lidé se obávají nevypočitatelných hnutí jeho mysli či toho, že případný výslech při vyšetřování ruské kauzy by pro něho mohl mít zásadní následky. Ve své nové knize, z níž dnes zveřejnila úryvky americká média, to píše uznávaný novinář Bob Woodward.

Dílo nazvané Fear: Trump in the White House (Strach: Trump v Bílém domě) vzniklo na základě desítek rozhovorů s lidmi pracujícími v prezidentově blízkém okolí. Woodward podle listu The Washington Post popisuje atmosféru v Bílém domě jako "administrativní puč" či "nervové zhroucení" prezidentova úřadu.

Ministr obrany James Mattis například podle knihy přirovnal Trumpovo porozumění problémům k "žákovi páté nebo šesté třídy".

"Je to idiot. Nemá smysl snažit se jej o čemkoli přesvědčit. Je úplně vykolejený," pronesl zase podle Woodwarda personální šéf Bílého domu John Kelly během jedné ze schůzek zaměstnanců prezidentského úřadu. "Ani nevím, proč jsme tady. Je to nejhorší práce, jakou jsem kdy dělal," dodal.

Woodward v minulosti dvakrát získal Pulitzerovu cenu a spolu s kolegou Carlem Bernsteinem stál u prozrazení aféry Watergate vedoucí k pádu prezidenta Richarda Nixona v roce 1974. Vydání díla čítajícího 448 stránek plánuje na příští úterý.

Jedna z pasáží popisuje snahu některých zaměstnanců zabránit tomu, aby prezident podepsal nežádoucí dokumenty. Například bývalý ekonomický poradce Gary Cohn jednoho dne našel na prezidentově stole návrh dokumentu, který by opatřen Trumpovým podpisem vyvázal Spojené státy ze zásadní obchodní dohody s Jižní Koreou. Prezidentovi lidé měli strach, že zrušení smlouvy ohrozí schopnost USA okamžitě reagovat na jadernou hrozbu ze Severní Koreje.

"Ukradl jsem ho ze stolu," řekl podle knihy Cohn o dokumentu jednomu ze svých známých.

Podobně se v několika případech zachoval bývalý personální tajemník Rob Porter. Ten odhadl, že třetinu svého pracovního času trávil tím, že se snažil Trumpa odradit od nebezpečných nápadů.

Kniha se věnuje rovněž zásadnímu současnému Trumpovu problému, kterým je vyšetřování údajné ruské spolupráce s jeho volebním týmem. Prezident je podle svých lidí touto kauzou doslova posedlý a vyvolává v něm vztek a paranoidní reakce.

Jeho někdejší osobní právník John Dowd se podle knihy letos v lednu pokusil Trumpa připravit na možný výslech u zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. "Tohle je zatracený výmysl," řekl podle knihy Trump o obviněních ze spolupráce s Rusy na začátku zkušební lekce. "Já nechci vypovídat," prohlásil prý po půl hodině rozhovoru s Dowdem, který se jej snažil připravit na možné Muellerovy dotazy.