Praha - Obecná analýza nové legislativy EU týkající se evropských dotací podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) ukazuje, že svěřenský fond jako záruka nestrannosti premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše dostačuje a předseda vlády postupoval podle českého práva. Ministryně Alena Schillerová (za ANO) po schůzce s Babišem, Kněžínkem a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO) uvedla, že vracení dotací Agrofertu nyní nehrozí. Text právní služby Evropské komise, o kterém o víkendu informoval tisk, není oficiální, zdůraznila.

Podle uniklé zprávy má Babiš zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu, který vložil do svěřenského fondu, a jako premiér má možnost ovlivňovat rozhodování spojené s využíváním fondů přicházejících z evropského rozpočtu. Podle zprávy hrozí, že Česko bude muset uhradit přinejmenším část z 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč), které byly Agrofertu vyplaceny letos. V hledáčku jsou i dotace z uplynulých let.

Ministři přišli před novináře ještě před zasedáním kabinetu, na kterém mají členové vlády analýzu prodiskutovat. Kněžínek uvedl, že právníci nevidí žádný důvod pro změnu současného znění zákona o střetu zájmů, podle kterého Babiš svůj majetek do svěřenského fondu převedl. "Jde-li o řádně fungující svěřenecký fond, potom je zajištěno, aby k žádnému střetu nedošlo...správcem svěřeneckého fondu je třetí osoba a ta nese odpovědnost," uvedl na dotaz, zda je ošetřena i účast Babišovy ženy Moniky v orgánech svěřenského fondu. Doplnil, že nechce spekulovat. Uvedl rovněž, že analýza, o kterou ho požádala Dostálová, je obecná a ani jednou v ní nestojí jméno Andrej Babiš ani slovo Agofert.

Podle Dostálové požadavek na analýzu vyplynul z podnětu Transparency International (TI) Evropské komisi. "16. října jsme obdrželi dotaz Evropské komise. Udělali jsme screening projektů a na základě těchto věcí jsem požádala ministerstvo spravedlnosti o analýzu střetu zájmu v souladu s českými zákony," popsala důvod vzniku posudku.

Z evropského nařízení, které vstoupilo v platnost 2. srpna, podle Dostálové vyplývá střet zájmu osob, které se podílejí na plnění rozpočtu EU. "A tam skutečně i v souladu s českými zákony nevyplývá žádná vazba na premiéra České republiky, protože premiér se nepodílí na žádném schvalování projektů, ani dotací, ani auditu, nebo finančních kontrolách," uvedla Dostálová. Je přesvědčena, že neexistuje nic, z čeho by hrozilo vracení dotací. Podle ní je třeba počkat, zda Evropská komise "vůbec něco pošle".

Ministryně financí Schillerová zdůraznila, že "není na stole nic, co by znamenalo vracení peněz". V případě, že by se na Česko kvůli střetu zájmů obrátila EK oficiálně, postup by podle ní byl standardně takový, že by Brusel požádal o korekci přidělených dotací. "A případně by následovaly další kroky i obrana českého státu," uvedla.

Babiš loni vložil Agrofert do svěřenských fondů. TI ale již dříve poukázala na to, že podle informací ve slovenském registru partnerů veřejného sektoru premiér holding pořád ovládá.