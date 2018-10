Brno - Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) se shodl s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, že by se měl v případě trestních sankcí zvýšit počet ukládaných peněžitých trestů. Snížil by se tím počet lidí ve výkonu trestu. Kněžínek a Zeman to dnes řekli na tiskové konferenci v Brně.

Nejvyšší státní zástupce Kněžínkovi představil výsledky práce zastupitelství za uplynulé období. Podle ministra hovořili o věcech, které se v oblasti státního zastupitelství chystají, tedy novela zákona o státním zastupitelství. Ministerstvo ji podle Kněžínka chce zpracovat a předložit v prvním čtvrtletí příštího roku.

Tématem setkání byla také problematika efektivity trestních sankcí. Poměr počtu uložených peněžitých trestů k počtu odsouzených v roce 2017 se přiblížil 15 procentům, v roce 2016 to bylo osm procent. Například v Německu je tento podíl 80 procent, v Polsku 30 až 40 procent. Podle Zemana by se v České republice také mohl zvýšit.

"To je další priorita, kterou máme do budoucna společnou. Chceme, aby se peněžité tresty ukládaly ve větší míře, než jsou v současné době ukládány," řekl Zeman.

Kněžínek uvedl, že se tím může snížit počet lidí ve výkonu trestu odnětí svobody. "Tento alternativní trest funguje na Západě poměrně dobře, u nás nefunguje úplně ideálně," uvedl ministr. Změnit by to měla podle něj projednávaná novela zákona.

Ministr odpoledne navštíví i Ústavní soud, kde bude jednat s jeho předsedou Pavlem Rychetským.