Kněží v Plzeňské diecézi udělovali popelec před dveřmi kostelů

Praha - Desítky lidí přijaly dnes před kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v centru Plzně z rukou biskupa Tomáše Holuba takzvaný popelec. Popelec, posypání popela na hlavu jako symbol naděje a nového začátku, se uděluje na Popeleční středu, kterou začíná křesťanům čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se letos udělování popelce neodehrávalo při bohoslužbách uvnitř kostelů, ale před jejich dveřmi. V Diecézi plzeňské, která zahrnuje Plzeňský a Karlovarský kraj, bylo těchto kostelů kolem tří desítek.

Biskup Holub vyzval, aby si pro prastarý symbol přišli lidé věřící i bez vyznání. "Jsem přesvědčený, že je doba mimořádná a že v mimořádné době už slova nehovoří tak, jak by měla. A že to, co mnohem více hovoří, jsou symboly. Z toho důvodu bych chtěl nabídnout tenhle symbol, který je prastarý a podle mě nesmírně silný, všem lidem bez toho, že by to bylo spojeno s nějakým kázáním," řekl ČTK tento týden Holub. Od kostela v centru Plzně se později přesunul ještě ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí. I tam přišly pro popelec desítky lidí. Byli mezi nimi praktikující křesťané i nevěřící. V podvečer bude v kostele sloužit mši, která bude přenášená on-line na internetu.

"Obraťte se a žijte v naději," řekl biskup lidem, kterým hlavu posypal zrnky popela. Vyzýval také, aby lidé změnili svou mysl a žili šťastněji. Symbol popela podle něj znamená něco, co se nepovedlo, ale také naději a živnou půdu, z níž něco nového roste. Na Popeleční středu žehná kněz popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle.

Věřícím nyní začíná půst před největšími křesťanskými svátky, Velikonocemi. Holub letos vyzval věřící, aby postní dobu ve složité pandemické době mnohem více spojili s hledáním radosti.

Název popelec pochází z 10. století, kdy se udílel kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím.