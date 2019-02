Jeseník - Jesenický okresní soud dnes v obnoveném řízení zprostil bývalého katolického kněze Adama Stanislava Kuszaje obžaloby ze zneužívání tehdy šestnáctiletého ministranta. Muž byl za čin v roce 2011 odsouzen k podmíněnému trestu. Soudce Miloš Kubíček dnes v rozsudku uvedl, že nebylo prokázáno, že se skutek stal. Kuszaj byl odsouzen neprávem na základě nevěrohodné výpovědi. Obnovu řízení soud povolil v listopadu 2016. Významnou roli v případu hrál revizní znalecký posudek.

"Absentuje jakýkoliv přímý důkaz o vině obžalovaného. Výpověď poškozeného ve světle revizního znaleckého posudku nemůže být důkazem, neboť podle revizního znaleckého posudku je nevěrohodná. Rovněž výpovědi svědků v obnoveném řízení svědčí ve prospěch obžalovaného a v neprospěch poškozeného," uvedl soudce Miloš Kubíček.

Bývalého kněze soud potrestal za pohlavní zneužívání a ohrožování výchovy mládeže v roce 2011 a uložil mu tehdy půlroční trest s podmíněným odkladem na dva roky, soud mu navíc zakázal po tři roky pracovat s dětmi do 18 let. Trest byl muži sice na základě amnestie později prominut, po odsouzení byl však Kuszaj suspendován a kněžskou práci vykonávat nemohl.

"Mám radost, samozřejmě, ani to nemůžu vyjádřit, jsem tím vším unavený. Chci se vrátit ke kněžské službě, je to můj sen a chci ho naplňovat," řekl dnes ČTK Kuszaj. Proces zasáhl deset let jeho života. Místo práce kněze zastával dělnické profese. "Chci hlavně sloužit lidem a Bohu, vrátit se ke kněžské službě je pro mě nejdůležitější. Samozřejmě že vnímám, že jsem o devět let přišel, ale člověk má další zkušenosti," doplnil kněz.

Jeho obhájkyně Zuzana Kožnárková ČTK řekla, že rozhodnutí s ohledem na důkazy očekávali. "Jednalo se nejen o zásadní svědectví tří osob, kterým se měl poškozený svěřit, že si obvinění vymyslel, ale i další důkazní materiál, který jednoznačně nevinu klienta podporoval," řekla obhájkyně.

Podle ní předchozí odsouzení stálo na závěrech znalkyně, jejíž metody později označili revizní znalci za nevhodné a zastaralé. "Znalci dospěli vůči poškozenému k závěru, že se jedná o natolik patologickou osobnost, v níž se pod maskou rádoby hodného chlapce ukrývá predátor, který parazituje na druhých, a bohužel k tomu zneužil i mého klienta," doplnila Kožnárková.

Znalec z oboru klinické psychologie dětí a dospělých Zdeněk Kolařík ČTK řekl, že při vyšetření údajně poškozeného se zabývali i jeho věrohodností.

"Naše závěry jsou zcela odlišné od původního znaleckého posudku," uvedl znalec. Mladík, který kněze obvinil, na své verzi trvá. Rozhodnutí soudu si dnes přišel osobně vyslechnout. "Rozhodně jsem si to nevymyslel, já jsem svědek toho, co se stalo. To, že na mě svědkyně vytáhly, že jsem si to vymyslel, to jsou nepřímé důkazy," řekl ČTK mladík.

Kuszajova obhájkyně uvedla, že zváží kroky ohledně možného odškodnění. "Je zde také prostor pro státní zástupkyni, zda se minimálně jedna osoba nedopustila trestného činu," dodala.

"Kněz Adam Stanislav Kuszaj, který v minulosti působil v ostravsko-opavské diecézi, byl suspendován řeholními představenými na základě pravomocného rozsudku z roku 2011. Tento zákaz vykonávání bohoslužebných a správních úkonů spojených s úřadem duchovního může být na základě nových skutečností odejmut," řekl ČTK mluvčí diecéze Pavel Siuda. Rozhodovací pravomoc má podle něj vedení řeholní společnosti salvatoriánů, jejichž je suspendovaný kněz členem.

Kuszaj i státní zástupkyně se dnes na místě vzdali odvolání, lhůtu si ponechala pouze zmocněnkyně poškozeného.