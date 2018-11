Praha - Česká pošta letos vykáže nižší zisk než loňských 91 milionů korun. Důvodem je pouze částečná úhrada nákladů na základní služby, které si objednává stát. Přesto bude nutné v příštím roce zvýšit investice na modernizaci pobočkové a logistické sítě na jednu miliardu korun. V rozhovoru s ČTK to řekl generální ředitel Roman Knap.

Pošta letos od státu dostane jako úhradu nákladů na tzv. univerzální službu jen půl miliardy korun. Stát si u České pošty objednává například doručování na každou adresu každý pracovní den v týdnu, držení 3200 poboček či provoz poštovních schránek. Náklady na poskytování těchto služeb přitom každý rok dosahují okolo dvou miliard korun, za rok 2017 je pošta vyčíslila na 2,14 miliardy.

Podnik letos ale získá dodatečných 800 milionů jako úhradu za roky 2013 a 2014 a pomohou jí také výnosy z prodeje zbytného majetku. Bez těchto příjmů by skončila ve ztrátě.

"Kvůli tomu, že pošta nedostává úhradu objednaných služeb od státu celou, chybí prostředky na nutné investice i na zvyšování platů, které jsou pod celorepublikovým průměrem," uvedl Knap. Maximální výši úhrady stanovuje zákon. V jeho chystané novele, která se má v listopadu dostat do Poslanecké sněmovny, by se měl strop pro úhradu z iniciativy ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) zvýšit.

Pokud stát podle Knapa nechce platit tak vysokou úhradu, je jednou z možností omezení rozsahu objednávaných služeb podobně jako v Norsku, Švédsku, v částech Itálie nebo naposled v Dánsku. Tato změna se chystá také v Belgii a Nizozemsku.

V příštím roce plánuje podnik zvýšit investice z letošních zhruba 800 milionů korun na přibližně jednu miliardu korun, z toho polovina je na modernizaci a rekonstrukci poboček a logistické sítě a na potřebnou mechanizaci. Zhruba čtvrt miliardy korun půjde do obnovy a modernizace informačních technologií a 140 milionů je plánováno na obnovu a rozvoj vozového parku. Investice jsou na základě podrobné analýzy směřovány tam, kde zajistí zkvalitnění služeb zákazníkům.

Zároveň Knap plánuje zvyšování platů nejméně o deset procent, což si vyžádá dodatečných 1,2 miliardy korun. Zlepšené platové podmínky mají vedle získání nových zaměstnanců zamezit vysoké fluktuaci pracovníků, kdy z podniku ročně odchází až 7000 lidí. Pošta také navrhne prodloužení stávající kolektivní smlouvy o půl roku do konce června 2019. "Důvodem je, že kolektivní vyjednávání bylo na nějaký čas zablokované. Nyní opět běží, ale abychom měli od ledna platnou kolektivní smlouvu, navrhli jsme na středečním jednání s odborovými organizacemi prodloužení platnosti té stávající. Chtěl bych jen připomenout, že růst mezd není součástí kolektivní smlouvy," dodal.

Počet balíků před Vánoci se víc než zdvojnásobí na 350.000 denně

Česká pošta očekává nárůst počtu doručovaných balíků před Vánoci z běžných 150.000 denně o 130 procent až na 350.000. Již v současnosti prochází její sítí 250.000 zásilek za den. Podnik se na nápor připravil lépe než loni, zvýšil například kapacitu hlavního třídicího uzlu v pražských Malešicích o 20 procent a najal více brigádníků. V rozhovoru s ČTK to řekl generální ředitel Roman Knap.

"Kvůli očekávané špičce v závěru roku jsme přijali celou řadu opatření. Dosud jsme uzavřeli přes 4000 dohod s brigádníky, zvýšili kapacitu vozového parku o téměř 500 dodávek a několik velkých nákladních aut a zvýšili jsme kapacitu hlavních třídicích uzlů," uvedl Knap. Část pronajatých aut nebude jezdit v barvách České pošty.

Pošta letos kvůli urychlení doručování z e-shopů zavedla tzv. předsunutá podání, kdy zásilky přebírá poštovní vůz hned u zákazníka. Službu zavedla u některých velkých obchodníků, kterých je například jen v Praze asi 40.

Další novinkou je možnost vyzvednutí balíku na základě kódu s tím, že jeho vydání není vázáno na adresáta. Službu spustila v říjnu a za jeden měsíc vydala tímto způsobem 380.000 balíků. Průměrná doba vydání balíku u přepážky klesla u 80 procent případů z 12 na pět minut a lépe se rozložila doba, kdy lidé balíky na poštách vyzvedávají.

Počet automatizovaných výdejních míst, tzv. balíkoven, se během podzimu zvýšil o 100 na 170. Dalších 52 výdejních míst s rozšířenou otevírací dobou je v depech.

Nárůst počtu balíkových zásilek před koncem roku souvisí s rostoucí oblibou nakupování v internetových obchodech. Podle odhadu Asociace pro elektronickou komerci letos tržby e-shopů vzrostou o 15 procent na 133 miliard Kč.

Pošťáky na České poště by mohli nahradit partnerští doručovatelé

Česká pošta chce vedle převádění poboček na partnerské subjekty zavést i doručování prostřednictvím partnerů. Budou přitom muset plnit stejné požadavky na termíny doručení jako pošťáci. V rozhovoru s ČTK to řekl generální ředitel České pošty Roman Knap.

"Máme spoustu případů zejména v menších obcích, kde už je fungující Pošta Partner, která má zájem rozšířit služby také o doručování zásilek ve své obci. Právě v malých obcích se všichni znají a v rámci jakési sousedské výpomoci se tento model nabízí," dodal Knap.

Pošta dosud převedla na partnery, zejména obecní úřady nebo místní obchodníky, více než 500 poboček z celkových 3200 pošt. Podle Knapa se ukázalo, že úspora nákladů pro poštu je o čtvrtinu nižší, než si podnik sliboval. Proto projekt prochází velkou revizí. Výrazně se také kvůli partnerským poštám propadly výnosy z doplňkového prodeje.

"Ten projekt nám stále dává smysl, ale musí běžet za zjednodušených podmínek, které budou výhodné pro všechny strany. Je například zbytečné budovat u partnera nákladné tradiční nábytkové přepážky, když mnohde stačí běžný pult a k němu regál na zásilky a trezor na ceniny," podotkl.

Pošta původně počítala s tím, že převede na partnery 2500 poboček. Podle Knapa se ale nedá říci, jaký bude cílový stav. Pošta si podle něj musí definovat, které pobočky rozhodně hodlá provozovat sama a které jsou naopak vhodné pro provozování někým jiným.

Česká pošta platí za provozování franšíz partnerům fixní měsíční odměnu a vedle toho i variabilní platbu, která závisí na počtu uskutečněných transakcí a zahrnuje i provizi za prodej.

Pošta se také snaží přesouvat své pobočky do vhodnějších objektů, protože objekty mnohdy nevyhovují, jsou zchátralé, špatně umístěné či stojí příliš vysoké náklady. Proto podnik rozjel společný projekt se Správou železniční dopravní cesty, v rámci kterého by se vytipovala vhodná nádraží v centrech měst a obcí, kde by bylo možné poštu umístit. Nové pošty vznikají v nových obchodních centrech nebo v satelitních sídlech.

Česká pošta musí jako držitel poštovní licence provozovat na základě nařízení vlády minimálně 3200 poboček. Část z nich je ale ztrátová.