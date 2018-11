Pardubice - Motocyklový jezdec Ondřej Klymčiw se vrací na Rallye Dakar v nové roli. Letos v lednu ukončila boj českého reprezentanta s absolutní špičkou slavné soutěže vážná nehoda, po které byl v ohrožení života, v lednu se ale do Jižní Ameriky vrátí. Tentokrát však jako mechanik a šéf svého týmu Klymčiw Racing.

"Abych řekl pravdu, tak do začátku srpna jsem si myslel, že pojedu. Od května jsem mohl trénovat a jezdil na motorce. V srpnu mi ale pan doktor Chrobok závodění zakázal. Musel jsem trošičku ubrat, a když už jsem si vybojoval, že na Dakar chci, tak jsem si musel najít funkci," řekl Klymčiw ČTK na dnešním neformálním setkání s fanoušky v Pardubicích.

Musel si proto zvykat na nové úkoly. "Je to poměrně náročné. Když jsem chodil jen trénovat, bylo to zlaté," podotkl s úsměvem Klymčiw. Vedle role manažera bude fungovat i jako mechanik a bude také spolupracovat s Českou televizí. "Ale myslím si, že to bude dobré. Těším se," řekl.

V barvách týmu Klymčiw Racing se v lednu představí v USA žijící český rodák Petr Vlček, Izraelec žijící v USA Gee Motzkyn a Američané Skyler Howes a Garrett Poucher. "Hlavně o Skylera mám strach, protože je hodně rychlý a mají o něj zájem i tovární týmy. Je to výborný pilot a jen se modlím, aby se mu něco nestalo. Je trochu jako já," uvedl Klymčiw.

Sám si letos při pádu poranil obratle, absolvoval několik operací a byl řadu týdnů hospitalizován přímo v Limě a poté i v Praze. Závodní kariéry se však nevzdává, rád by se na Dakar v budoucnosti vrátil.

"Otázka ale je, jestli v takovém nasazení. Dnes je Dakar trochu jako formule 1 v 80. letech (minulého století). Je to extrém. Kdyby byl každý měsíc Dakar, tak každý měsíc jdeme někomu na kremaci," uvedl třiatřicetiletý jezdec, jenž v roce 2017 obsadil mezi motocyklisty jedenácté místo a následně usiloval o umístění v elitní desítce. "Teď už jsou průměrné rychlosti ne za hranicí, je to nesmysl," podotkl.

Podle Klymčiwa se musí Dakar znovu "zrodit". "Snížení výkonů motorek nepomohlo, pro motorky je to nebezpečné a jen riskujete život. A není pro co. Jen děláte reklamu výrobcům motorek," uvedl. Nadcházející ročník, který se pojede výhradně na území Peru, navíc podle něj nebude patřit mezi nejvydařenější. "Poté co organizátory vyhnali kvůli jejich chování z Argentiny a Bolívie, tak vařili z vody. Bylo by lepší, kdyby se další ročník ani nejel," řekl Klymčiw.