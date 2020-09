Kluci ukázali, jací jsou profíci, chválil hráče Šilhavý

Bratislava - Trenér Jaroslav Šilhavý si pochvaloval, s jakým přehledem čeští fotbalisté po problémech s koronavirem ve výpravě zvládli úvodní zápas Ligy národů na Slovensku. Po výhře 3:1 v Bratislavě ocenil tým za kompaktní výkon.

"Kluci podali velmi dobrý výkon. Měli jsme určité problémy s přípravou na zápas, kluci dokázali, jací jsou profíci. Že se dokázali takhle na zápas koncentrovat a soustředit, i když to nebylo úplně standardní. Myslím, že derby s velice silným soupeřem zvládli velmi dobře," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Reprezentanti do poslední chvíle čekali, zda budou moci nastoupit. Ranní kontrolní testy odhalily druhý případ covidu-19 ve výpravě, jelikož se ale stejně jako ve středu jednalo o člena realizačního týmu a ne hráče, povolila slovenská hygiena českému celku nastoupit. Kvůli obavám z dalšího šíření koronaviru ale ihned po zápase v Bratislavě národní tým předčasně ukončil sraz a v pondělí v Olomouci proti Skotsku hrát nebude.

Šilhavý chválil tým za komplexní výkon. "Bylo to silné od začátku do konce. Silný tým Slovenska jsme v prvním poločase po naší chybě pustili do jedné velké šance, ale jinak jsme vydrželi hrát aktivně po celý zápas," uvedl Šilhavý.

"Myslím, že jsme soupeře aktivní hrou zaskočili. Nenechali jsme je hrát, napadali jsme je při zakládání akcí. Spoustu balonů jsme vybojovali a vytvořili jsme si ještě další šance. Byli jsme kompaktní, hráli jsme jako tým. To se i velmi líbilo. A samozřejmě také výsledek," řekl Šilhavý, který vedl tým v zápase po koronavirové přestávce po téměř 10 měsících.

Kvůli opatřením proti covidu-19 se hrálo bez diváků, což si tým vyzkoušel podruhé za sebou. V předchozím utkání vloni v listopadu nastoupili Češi před prázdným hledištěm v Bulharsku, které pykalo za rasistické projevy fanoušků.

"Už jsem si to vyzkoušel v Bulharsku, kde to bylo taky docela tristní. Tady to bylo o něco lepší. Když se potom vyhraje, vstřebává se to mnohem líp," konstatoval Šilhavý.

V Bratislavě poprvé postavil osmnáctiletého útočníka Adama Hložka, který se stal nejmladším hráčem v historii české reprezentace. Radost z gólu mu jednou zkazila tyč.

"Myslím si, že nezklamal, hrál velice dobře. Možná mohl mít trošku štěstí, protože měl dvě velké šance, které neproměnil. Ale odpracoval to na špici velice dobře proti nepříjemné a důrazné obraně soupeře. Určitě jsem spokojený s Adamovým výkonem," podotkl Šilhavý.

Potěšila ho i stoperská dvojice, vedle Ondřeje Čelůstky nastoupil místo Jakuba Brabce překvapivě Tomáš Kalas. "I naši stopeři hráli výborně. Musím je ocenit. Dlouho se neviděli a předvedli výborný výkon. Jak v bránění, tak při zakládání útoků," dodal kouč.