Kluby litují konce sezony, ale shodují se, že zdraví je nade vším

Praha - Kluby hokejové extraligy shodně litují předčasného konce sezony, který přineslo dnešní vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru. ČTK oslovila zástupce šesti nejlepších týmů po základní části, které měly nejvyšší ambice. Všichni rozhodnutí respektují a shodli se na tom, že zdraví je nadřazené čemukoliv jinému.

Liberec moc toužil po loňské finálové porážce s Třincem 2:4 na zápasy udělat i poslední krůček, aby si mohl zopakovat radost z premiérového titulu, na který dosáhl v roce 2016. Počtvrté za posledních pět sezon získal Prezidentský pohár, když ovládl základní část.

"Situaci bereme takovou, jaká je. Mrzí nás to, ale nedá se nic dělat. Sezona byla výborně rozehraná, dosáhli jsme v ní už i dílčího úspěchu v podobě vítězství v základní části a moc jsme toužili na to navázat i v play off. Samozřejmě ale plně respektujeme rozhodnutí vlády i svazu, zdraví společnosti je nadřazené všemu ostatnímu," prohlásil trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta.

V Třinci pomýšleli na obhajobu. Oceláři skončili v dlouhodobé fázi hned za Severočechy, a tím si vedle nich zajistili alespoň účast v příštím ročníku Ligy mistrů. "Dělali jsme všechno pro to, abychom obhájili titul, a myslím si, že jsme měli velké šance," uvedl sportovní ředitel Jan Peterek.

"Všichni byli na nejdůležitější část sezony připraveni a zdravotně v pořádku. O to víc nás mrzí, že se extraligový ročník ukončil. Na play off se těšili hráči, fanoušci, sponzoři... Všem nám je to líto, ale chápeme současnou situaci. Jsou to věci, které nemůžeme ovlivnit. Zdraví je přednější a teď je důležité, abychom to všichni celé zvládli a v pořádku přežili," zdůraznil Peterek.

"Je to tak, jak to je. Nezlobte se, ale opravdu těžko se to komentuje a nevím, co k tomu říkat víc. Mluvit o tom, že je to škoda a jak jsme se na play off těšili, to je v tuhle chvíli zcela zbytečné. Holt je taková situace, jaká je, bereme to tak a nic s tím nenaděláme," konstatoval trenér pražské Sparty Miloslav Hořava.

"Už dneska jsme zrušili trénink s tím, že počkáme do pondělí. Tušili jsme, jaký ten vývoj bude. Zdraví všech lidí je rozhodně přednější než sport. Jediné, co teď můžeme dělat, je začít se připravovat na další sezonu, stanovit si, kdy začneme, a další věci okolo toho," dodal Hořava.

Povedenou základní část chtěla ve vyřazovacích bojích potvrdit Plzeň. "U nás byly s okamžitou platností všechny tréninky ukončeny a budeme rozpouštět led. Mrzí nás, jak to dopadlo, protože sezony by neměly takhle končit a vždy by se mělo rozhodovat na ledě, ale musíme si uvědomit, že zdraví je nadřazené všemu ostatnímu. Sezonu s A-týmem jsme měli nadějně rozehranou a šli do play off s nejvyššími cíly, ale jsou věci, které nedokážeme ovlivnit," řekla ČTK tisková mluvčí klubu Lucie Mužíková.

Černým koněm play off mohla být Mladá Boleslav, která si v základní části proklestila cestu mezi první čtyřku a na úvod play off měla vyzvat právě mužstvo Škody. "Rozhodnutí státu plně respektujeme. Sportovně vzato je to samozřejmě smutná věc, ale zdraví všech - nejen našich hráčů - je přednější než vše ostatní," prohlásil generální manažer Bruslařského klubu Jan Tůma.

Tradičně vysoko - jako v několika posledních letech - pomýšlela Kometa, která se chystala na pikantní čtvrtfinále proti Spartě. Brněnský klub ale prostřednictvím tiskového mluvčího vzkázal, že situaci nebude nijak komentovat a vyjádří se k ní až po neděli.