Kluby budou moct podepisovat smlouvy s hokejisty před 30. dubnem

Praha - Kluby hokejové extraligy mohou od příští sezony oficiálně podepisovat smlouvy s novými hráči před 30. dubnem, kdy končí platnost předešlých kontraktů. Vedení Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) plánuje na základě výsledků ankety mezi účastníky nejvyšší soutěže upravit pravidla pro přestupy a změní se i herní řád, ve kterém budou zvýšeny poplatky za podněty k disciplinární komisi.

Kluby naopak nesouhlasily s úpravou fungování disciplinární komise tak, aby se zabývala spornými situacemi ze zápasů sama bez podnětů. Nebudou ani rozšířeny možnosti využití takzvaných trenérských výzev na ofsajdové situace. Obě úpravy by pro kluby znamenaly vyšší finanční náklady. Zástupci čtrnácti týmů (extraligový nováček Kladno se ankety neúčastnil) se vyjádřili také proti úpravám soupisek tak, aby museli do zápasů nasazovat i hráče mladších 22 let, pokud chtějí využít 19 hráčů do pole,

Podle tiskové zprávy vedení ČSLH a extraligy oslovilo k kluby s pěti body, na které chtělo znát jejich názor. Zástupci týmů souhlasili s navýšením poplatku za podání podnětů disciplinární komise z 3000 na 15.000 korun, i nadále ale budou dva podněty bezplatné. Pro tento krok se vyjádřilo 11 klubů, pouze čtyři ale souhlasily s tím, aby komise sama automaticky řešila všechny sporné situace z utkání s tím, že by byla zrušena možnost podávání podnětů.

Jen pět klubů bylo pro rozšířené využívání trenérské výzvy i na ofsajdové situace před vstřelením gólu. Případná změna by zvýšila náklady na vylepšení stávajících systémů brankového videorozhodčího. I nadále tak budou trenéři mít možnost rozporovat jen přesně stanovené situace v brankovišti či hru vysokou hokejkou nebo přihrávku rukou. Jediný klub souhlasil s tím, aby se vrátilo pravidlo podporující nasazování mladších hráčů do zápasů.

Osm klubů se vyslovilo pro to, aby hokejisté mohli oficiálně podepisovat nové kontrakty již před 30. dubnem.