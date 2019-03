Praha - Poslanci ODS se dnes budou na schůzi klubu zabývat úterním výrokem Václava Klause mladšího, ve kterém poslanec přirovnal schvalování zákonů kvůli předpisům EU k rozhodování o složení židovských transportů do nacistických koncentračních táborů. Informaci o jednání klubu ČTK potvrdil místopředseda ODS Martin Kupka. "Budeme o tom mluvit," uvedl bez bližšího upřesnění. Už v úterý se za příměr omluvil jménem strany předseda ODS Petr Fiala.

Klaus ml. v úterý připustil, že jeho příměr byl možná drsný, označil ho ale za platný. Příměr použil při projednávání nových pravidel ochrany soukromí, která navazují na unijní nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Za vyjádření sklidil sérii kritických poznámek z řad poslanců ČSSD, KDU-ČSL, Pirátů nebo Starostů, kteří vyzývali Klause k omluvě.

Klaus na to řekl, že jeho "příměr možná byl drsný, ale v jádru sedí". Uvedl také, že 57 procent návrhů zákonů jsou nařízení Evropské unie, "kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál". Nařízení GDPR označil za "kravinu".