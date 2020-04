Klub ANO zatím neuzavřel svůj postoj k prodloužení stavu nouze

Praha - Poslanecký klub ANO zatím nedospěl k závěru o tom, jak by hlasoval o případné žádosti vlády o další prodloužení nouzového stavu v České republice kvůli epidemii nového typu koronaviru. Novinářům to dnes řekl předseda klubu Jaroslav Faltýnek. Poslanci nejsilnější sněmovní strany si chtějí počkat na argumenty, kterými by vláda a Ústřední krizový štáb návrh doprovodily.

Faltýnek řekl, že debata o nouzovém stavu byla dnes na jednání klubu tou nejdelší. "Byla dlouhá a odborná, ale bez konkrétního závěru," uvedl. Poslanci vládního hnutí se podle něj dohodli, že počkají, s čím vláda a krizový štáb přijdou a jaké budou jejich argumenty. Nouzový stav platí v Česku od 12. března, aktuálně je po souhlasu dolní komory prodloužen do 30. dubna.

Vláda se zatím nerozhodla, zda bude žádat poslance o možnost nouzový stav znovu prodloužit. Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) opakovaně prohlásil, že prodloužení nutné bude, argumentuje především snazšími centálními nákupy ochranných prostředků. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) vyzval premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí členy kabinetu, aby si na otázku vytvořili každý vlastní názor.