Klouzavý mandát pro ministry a přeměna kojeneckých ústavů před schválením

Navrhovaná přeměna dětských domovů pro děti do tří let věku na centra komplexní péče pro děti se zdravotním znevýhodněním je ve Sněmovně před schvalováním. Poslanci v dnešním druhém čtení navrhli například prodloužení doby transformace ze tří na čtyři roky i další úpravy. O podobě novely skupiny poslanců v čele s Alešem Juchelkou (ANO) by měla dolní komora hlasovat nejdříve koncem května.

Pirát František Kopřiva nakonec nepodal pozměňovací návrh, jenž by vyškrtl ze zákona o umělém přerušení těhotenství ustanovení, podle kterého se nesmí provést cizinkám, které se v Česku zdržují jen přechodně. Nad Kopřivovou snahou se pozastavili Juchelka i Marek Benda (ODS), podle kterého jde o přílepek, jenž by usnadnil potratovou turistiku.

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) chce vedle prodloužení doby na přeměnu bývalých kojeneckých ústavů novelu sladit se zákonem o zdravotních službách. "Nemůže dojít ke zrušení jakékoli ústavní péče. Těžce postižené děti musí mít tyto služby k dispozici," uvedl.

Pirátka Olga Richterová se spolu s dalšími poslanci snaží stanovit termín pro transformaci na 1. leden 2025. Od tohoto data by nesměly být do ústavní péče umisťovány děti do tří let s výjimkou dětí s těžkým zdravotním postižením a dětí do tří let umísťovaných v sourozeneckých skupinách do školských dětských domovů. Richterová rovněž prosazuje, aby v ústavním zařízení mohl jeden sociální pracovník pečovat nejvýše o tři děti do 18 let přes den a nejvýše o šest v noci.

Tvůrci novely poukazují s odvoláním na odborné výzkumy na to, že institucionální péče o děti nízkého věku má na jejich vývoj škodlivý vliv. Zařízení podle nich navíc neplní účel, pro který byla zřízena, tedy poskytovat zdravotní péči. "Děti do nich umístěné vyžadují péči odlišnou, převážně sociální povahy, případně zdravotně-sociální povahy," napsali ve zdůvodnění.

Ústavy pro nejmenší děti měly být podle předkladatelů postupně nahrazeny péčí o děti v náhradních rodinách. Navrhovaná centra komplexní péče pro děti se zdravotním znevýhodněním by měla podle poslanců usnadnit dlouhodobou rodinnou péči o tyto děti propojením zdravotní a sociální péče.

Sněmovní výbory se k předloze postavily odlišně. Sociální výbor doporučil její schválení, zdravotnický naopak zamítnutí. Kritici poukazují na to, že v Česku není dostatek pěstounů.