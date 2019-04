Porto/Manchester - Fotbalisté Liverpoolu vyřadili ve čtvrtfinále Ligy mistrů Porto po výhrách 2:0 doma a 4:1 v odvetě a postoupili mezi nejlepší čtyřku. O druhou účást ve finále po sobě svedou bitvu s Barcelonou. Trenér "Reds" Jürgen Klopp je rád, že má čas připravit se na Lionela Messiho, s deseti góly nejlepšího střelce soutěže. První utkání je na programu 30. dubna ve Španělsku.

"Díky bohu, že na to teď nemusím myslet a že na to mám pár dní. Všichni už se o to snažili, ale nikdo to nezvládl. Těšíme se na Barcelonu, před ní nás však čeká spousta práce. Kromě přípravných zápasů jsem proti Barceloně nikdy nehrál," řekl na tiskové konferenci Klopp.

Liverpool pod jeho vedením zvládl i desátý vyřazovací dvojzápas v evropských pohárech. "Jsme jediní z postoupivších týmů, kteří se do semifinále dostali i loni. To pro nás moc znamená," dodal jednapadesátiletý Němec. Před rokem si Liverpool v semifinále poradil s AS Řím, jenže ve finále nestačil na Real Madrid.

Navzdory jednoznačnému výsledku v Portugalsku označil Klopp utkání za velmi těžké. "Věděli jsme už předem, že nás čeká smršť, a přesně to se stalo. Doma je Porto úplně jiné zvíře. Bylo jasné, že na to budeme muset být připraveni," konstatoval bývalý trenér Mohuče a Dortmundu.

Jeho svěřenci neprohráli posledních 17 soutěžních utkání. Kromě nejprestižnější evropské trofeje bojují "Reds" také o ligový titul, na který čekají od roku 1990. V čele Premier League mají dvoubodový náskok před Manchesterem City, který však sehrál o duel méně.

Liverpool ocenil i kouč Porta Sérgio Conceicao. "Vystřelili čtyřikrát na branku a dali z toho čtyři góly, což dokazuje jejich kvalitu. Stejně jako fanoušci jsme si zasloužili víc, ale portugalskému fotbalu jsme udělali pozitivní reklamu. Odehráli jsme v Lize mistrů báječnou sezonu. Liverpool má velmi silné mužstvo," prohlásil čtyřiačtyřicetiletý Portugalec.

Mí hráči jsou hrdinové, prohlásil trenér Tottenhamu Pochettino

Poprvé v historii se fotbalisté Tottenhamu představí v semifinále Ligy mistrů, kde narazí na Ajax Amsterodam. Díky domácí výhře 1:0 v úvodním čtvrtfinále proti Manchesteru City jim v odvetě stačila porážka 3:4. Trenér londýnského celku Mauricio Pochettino označil své hráče za hrdiny.

"Jsem více než šťastný a hrdý. Dostat se mezi poslední čtyři je sen, který se splnil. Mí hráči jsou hrdinové," řekl Pochettino na tiskové konferenci.

Tottenham se do semifinále evropských pohárů předtím probojoval pouze jednou, když v ročníku 1961/1962 v Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ) vyřadil ve čtvrtfinále pražskou Duklu.

Proti Manchesteru se Pochettinův tým musel obejít bez největší hvězdy Harryho Kanea, který v prvním duelu utrpěl zranění kotníku, kvůli němuž bude možná chybět po zbytek sezony.

"Sport vám dává možnost porazit týmy, u kterých nikdo neočekává, že jste toho schopni. Fotbal není jen o talentu, ale o víře a správné mentalitě. Tohle mužstvo má charakter a mentalitu věřit, že možné je všechno," uvedl Pochettino.

První dvě trefy Tottenhamu obstaral v rozmezí tří minut útočník Son Hung-Min, který rozhodl o výhře v úvodním souboji. "Nic takového jsem ještě nezažil. Bylo to těžké a bláznivé, jsem na spoluhráče moc pyšný. Bylo to šílené," prohlásil šestadvacetiletý Korejec, který kvůli žlutým kartám zmešká první duel s Ajaxem.

Od dvojzápasu s nizozemským celkem očekává Pochettino těžký souboj. "Předpokládám, že to bude otevřené a velmi ofenzivní. Budou to dva vzrušující zápasy," konstatoval sedmačtyřicetiletý Argentinec.