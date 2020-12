Klopp by měl být za oslavu potrestán, řekl Mourinho po prohře

Liverpool - Trenér fotbalistů Tottenhamu José Mourinho se opřel do kouče Liverpoolu Jürgena Kloppa, který podle něj ve středečním vzájemném zápase o první místo v anglické lize nemístně slavil vítězství 2:1, jež "Reds" zařídil v 90. minutě Roberto Firmino. Vedení Premier League vzkázal, že by měla německého trenéra za nepřiměřenou reakci potrestat.

"Pokud bych se během zápasu choval stejně jako on (Klopp), neměl bych šanci na lavičce zůstat. Za minutu by mě z ní vykázali," řekl Mourinho britské rozhlasové stanici BBC Radio 5 Live. "Rozhodčí ho nechali chovat se tak, jak se chová. Není to můj problém. Je mi z toho smutno, protože já se chovat umím," doplnil portugalský trenér.

Po zápase při tradičním ťuknutí pěstmi Mourinho popíchl Kloppa, že Liverpool nevyhrál zaslouženě.

"Řekl jsem mu, že lepší tým prohrál. On nesouhlasil, ale to je jeho názor. Liverpool dnes nevypadal jako tým šampionů Premier League, Evropy a světa. Bod by byl docela spravedlivý výsledek, ale my hráli na vítězství a měli jsme víc gólových šancí," uvedl kouč Tottenhamu.

"Zápas jsme měli až na závěr pokaždé pod kontrolou. Cítím, že to byl velice nezasloužený výsledek, ale takový je fotbal. O přestávce jsme pár věcí změnili a ono to ve druhé půli fungovalo, s výkonem jsem velmi spokojený," dodal Mourinho.

Klopp mínil, že Mourinho neunesl prohru, a proto trenéra Liverpoolu osočil z nepřiměřené radosti. "Myslel jsem si, že si dělá srandu. Lepší tým ale neprohrál. Mourinha prostě nepotěšilo, že v závěru prohráli, proto kritizoval mou radost z vítězství," uvedl Klopp.

"Užívejme si, jaký to byl zápas a nenechme si ho kazit takovými zbytečnostmi. Vyhrát mohl kterýkoliv z týmů, ale zvládli jsme to my po enormní snaze v závěru a mám velkou radost, že jsme zpátky v čele Premier League," řekl německý trenér, jehož tým po duelu 13. kola vystřídal fotbalisty Tottenhamu na prvním místě tabulky. Spurs jsou druzí s tříbodovou ztrátou.