Klok si plní sny premiérovým titulem i účastí na MS

Praha - Hokejový obránce Lukáš Klok si po úterním triumfu ve finské lize s Raumou dnes poprvé zatrénoval s českou reprezentací ve finální přípravě na mistrovství světa v Rize a může se těšit na premiérovou účast na velké mezinárodní akci. Pětadvacetiletý odchovanec Vítkovic po domluvě s trenérem Filipem Pešánem do dnešní generálky na Českých hrách proti Rusku nakonec nezasáhne. Po pauze vyplněné oslavami a cestováním zvolil raději pořádnou tréninkovou jednotku. V náročné sezoně si Klok plní sny.

"První plán byl, že by trenéři chtěli, abych nastoupil. Také z toho důvodu, že jsem hrál poslední zápas v úterý. Věděli, že hodně cestuji a mám věci s sebou, takže jsem byl ještě na osm hodin doma. Upřímně se se mnou bavili. Říkal jsem, že jestli bojuji o šampionát, tak bych chtěl hrát za jakékoliv situace a vybojovat si místo. Ale oni řekli, že zápas je hlavně kvůli tomu, abych se cítil dobře a neměl dlouhý výpadek ze zápasu," řekl Klok v on-line rozhovoru s novináři.

Po dohodě se rozhodl duel vynechat. "Říkal jsem, že mi momentálně vyhovuje spíš více potrénovat. Vím, jak to vypadá v sezoně dva dny bez ledu. A to ještě člověk dobře spí a jí a není v tom žádný alkohol. Jsem rád, že jsem měl možnost volby," podotkl Klok.

Intenzivně se vrhl do oslav svého prvního triumfu v kariéře hned po úterním dovršení triumfu v Turku. "Bylo štěstí, že jsme hráli finále proti Turku. Je to takové místní derby, protože to je pětačtyřicet minut nebo hodinka cesty od Raumy. Takže jsme naštěstí necestovali moc dlouho zpátky. Oslavy začaly hned po zápase, ty byly nejintenzivnější," popsal Klok.

"Člověk si samozřejmě dopřeje, další den byl náročnější, ale potom jsme měli program s fanoušky a jízdu městem. Tam si to člověk užíval jiným způsobem, než že by si dal tolik piv. Tam jsem večer kupoval letenku, končili jsme nad ránem. Když jsem přišel, tak jsem musel všechno pobalit, protože nevím, jestli tam budu pokračovat. V deset jsem musel jet na letiště do Helsinek," řekl Klok, kterého vyzvedli ve Vídni rodiče a ještě zamířil domů.

"Bylo to hektické, ale kluci ještě slaví. Celé město si vzalo ve čtvrtek volno, všechno bylo zavřené, všichni slavili. Užívají si to hlavně teď, oslavy titulu po 58 letech jsou tam obrovské a užívají si to pořád, takže mi chodí už jen fotky. Bylo to úžasné. Máme tam kustoda, kterému je 78 let, ale titul tam nezažil a je krásné vidět tu jeho upřímnou radost. Ani jsem nevěděl, že tolik lidí v Raumě žije, jak se to tam najednou shromáždilo," uvedl Klok, který musel radovánky opustit dříve.

"Samozřejmě mě to určitým způsobem mrzí, že tam nemůžu být s nimi a užívat si to. Jsem strašně rád, že jsem dostal možnost reprezentovat. Jak jsem tušil, že dostanu pozvánku, tak jsem se soustředil na to, že musím být zodpovědný, abych si ještě udržel nějakou formu," řekl Klok.

Z Raumy míří na MS také slovenští útočníci Kristián Pospíšil a Pavol Skalický, na Finy se nedostalo. "Čekal jsem, že pojede Vili Saarijärvi, který byl i na Karjale a na Švédských hrách. Měl výbornou sezonu, byl z toho trošku zklamaný a mrzelo mě to za něj. I v reprezentaci odehrál zápasy výborně, ale trenér řekl, že nestihl přípravu a rozhodl se ho nenominovat," prohlásil Klok.

Sám má z nominace obrovskou radost. "Tahle sezona je asi nejnáročnější, co jsem zažil. Byla spousta komplikací a odehrála se spousta událostí - covid, přerušení sezony ve Finsku kolem prosince a v play off jsem měl určité komplikace. Bylo to fakt náročné," prohlásil Klok, který se nejdříve obával, že mu dlouhé působení v play off naopak v nominačním boji ublíží.

"Co se týče pozvánky, náznaky jsem žádné neměl. Sledoval jsem kluky, na zápasy jsme i s dívali i se slovenskými spoluhráči. Doufal jsem, že by to mohlo přijít. Věděl jsem ale, že čím déle budeme hrát, tak šance pro mě je nižší, protože jsem o to chtěl zabojovat. Ale jsem šťastný, že se trenéři rozhodli mě nominovat. Beru jakoukoliv pozici, jsem hrozně strašný, že tady můžu být a podívat se do Rigy," dodal.