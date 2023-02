Klok oslavil návrat do reprezentace po roce vítěznou brankou

Malmö (Švédsko) - Vítěznou brankou oslavil návrat do reprezentačního dresu poprvé od loňských her v Pekingu obránce Lukáš Klok. V čase 60:35 rozhodl o výhře českých hokejistů při vstupu do Švédských her proti domácímu výběru 2:1 v prodloužení. V přečíslení tří na jednoho zamířil po ideální přihrávce kapitána Jana Kováře do odkryté části branky Larse Johanssona.

"Znám Koviho z reprezentace už dlouho. A teď ve Švýcarsku hrajeme proti sobě. Je to šikovný hráč, dokáže vymyslet super nahrávku, je výborný v předbrankovém prostoru, on je vážně skvělý hráč. Já jsem rád, že jsem si tam najel v pravou chvíli a že mi to tam dal," řekl Kovář novinářům po utkání v Malmö.

"Trošku to tam ťuklo do brankářovy hokejky, tak jsem z toho maličko znervózněl. A vzpomněl jsem si hned na to, že když jsme hráli naposledy proti Zugu, tak tam stál v té prázdné bráně zrovna Kovi a chytal. Trošku jsem se roztřepal, ale naštěstí jsem to trefil," popsal Klok s úsměvem.

V brejku je doplňoval Filip Chlapík, Kovář zvolil ideální řešení na najetého beka Lugana. "Trošku jsem zpomalil, hlavně, aby nebyl ofsajd. Viděl jsem, že Chlápa je vzadu a čekal jsem trošku, že to bude dávat na něj, ale já jsem počkal za bekem a byl trochu zavřený. On možná čekal víc nahrávku na Chlápu a v tu chvíli jsem udělal krok navíc a Kovi mě super našel. Super akce všech tří hráčů. Zpočátku jsme museli bránit a pak vlastně jeli do brejku," vracel se k rozhodujícímu okamžiku.

Švédové si vynutili prodloužení ve 43. minutě, kdy Lukas Wallmark odpověděl na Kovářovu přesilovkovou trefu z konce první třetiny. "Určitě těžký zápas, jako vždycky se Švédy. Je to hodně o bruslení, o soubojích, je tady velké hřiště a tím je to těžší," řekl Klok.

"Tím důslednější musíme být v systému, co hrajeme. Jsme rádi, že jsme je porazili. A jak říkal (kouč) Kari (Jalonen), bylo to poprvé v této sezoně, což je super úspěch. Samozřejmě byly pasáže, kdy byli Švédové lepší, ale pohlídali jsme si to, a když už něco uteklo, Aleš Stezka nás podržel. Super týmový výkon a na tom se zakládá. Super vítězství," prohlásil Klok.

Ve třetí třetině Češi ustáli nápor domácích. "Zažil jsem i větší. Měli velké šance, nějaké závary byly, ale snažili jsme se je držet na mantinelu, ať střílí z co největší vzdálenosti, což se dařilo. Možná jsme byli trochu pasivnější, víme o tom, že byly pasáže, kdy jsme mohli možná agresivněji do souboje. Ale to je hokej. Hlavně, že se to otočilo na naši stranu a vyhráli jsme," doplnil Klok, který pod Jalonenem byl jen krátce loni v dubnu v Chomutově v přípravě na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách, ale následně vypadl kvůli nedoléčenému zranění.