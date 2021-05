Klok byl rád, že nejdůležitějším gólem v kariéře odčinil svůj faul

Riga - Obránce Lukáš Klok svým premiérovým gólem na mistrovství světa v Rize dokonal ve 49. minutě obrat českého týmu v zápase proti Švédsku a výrazně se podílel na prvním plném bodovém zisku národního týmu na šampionátu. Pětadvacetiletý hokejista měl z branky velkou radost i proto, že tak odčinil své vyloučení v první třetině, které Seveřané potrestali a zvýšili na 2:0. Češi ale ve třetí třetině otočili utkání na 4:2.

"Jestli to byl nejdůležitější gól v kariéře? Asi ano, Je první na mistrovství světa a to, že je vítězný, je jen plus. Jsem šťastný, že to tam padlo," řekl Klok České televizi.

Odchovanec Vítkovic překonal brankáře Adama Reideborna střelou od modré čáry po buly, které vyhrál Jan Kovář. "Vyplaval ke mně puk na vrchol kruhu a měl jsme před sebou strašně moc prostoru. Chvilku jsem čekal, až tam Dominik Kubalík s obráncem trošku zacloní gólmanovi a pak jsem viděl otevřený prostor na vzdálenější tyčce, tak jsem to zkusil. Byl jsem rád, že to vyšlo a odčinil jsem svůj faul," uvedl v on-line rozhovoru s novináři.

Češi zápas otočili v závěrečné třetině, podle Kloka se ale hra týmu nezměnila. "Nemyslím si, že náš výkon v prvních dvou třetinách byl o tolik horší než ve třetí. Jen jsme neproměnili šance, které jsme měli. Jirka Sekáč měl na začátku výbornou příležitost, poté jsme trošku propadli a inkasovali jsme z přečíslení dva na jednoho. A pak přišel můj zbytečný faul a dostali jsme na 2:0, což nás trošku zaskočilo," uvedl Klok. Se spoluhráči stále věřili, že duel otočí. "Pokračovali jsme v tvrdé práci, ukázali jsme bojovnost a možná Švédům trošku došla šťáva. My jsme pořád bruslili, vytvářeli si šance a naštěstí jsme je proměnili," usmíval se.

Národní tým před zápasem se Švédy prohrál s Ruskem a Švýcarskem, Bělorusko porazil až gólem v prodloužení a v tabulce skupiny byl poslední. Vážnost situace si prý všichni uvědomovali. "Je to velká úleva. Tlak na nás byl, věděli jsme, o co hrajeme. U Švédů to bylo stejné. Po psychické stránce to byl těžký zápas, ale ukázali jsme mentální sílu," podotkl Klok. Všichni si uvědomují, že musí bodovat i v dalších utkáních. "Mistrovství je strašně nevyzpytatelné, všichni vidíte výsledky. V dalších třech zápasech nás nic lehkého nečeká. Musíme hrát stejně nebo ještě lépe. Udělali jsme ale obrovský krok k postupu," dodal Klok.

Další zápas čeká český tým v sobotu, kdy se utká s Velkou Británií.