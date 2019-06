Klíšťovou encefalitidou se v Česku letos nakazilo už 65 lidí

Praha - Klíšťovou encefalitidou se v Česku nakazilo letos do 11. června 65 lidí, o měsíc dříve bylo podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) případů 15. Výskyt nemoci se zhoršuje s oteplujícím se počasím, vrcholí o letních prázdninách. Do června loni bylo nemocných 138, za celý rok 712. Letos ale sezona začala dříve. Od ledna do dubna byl počet nemocných podle vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Jana Kynčla nejvyšší za posledních deset let.

Za tři roky se počet nakažených klíšťovou encefalitidou v ČR zdvojnásobil. V roce 2015 jich bylo 251, loni už 712. Prevencí nemoci je očkování. Zatímco své děti nechávají rodiče očkovat poměrně často, sami se nechrání. "Podobně jako u chřipky jsou mnozí přesvědčeni, že se jich klíšťová encefalitida netýká, což je velký omyl. Řada lidí také velmi podceňuje závažnost klíšťové encefalitidy, která se již vyskytuje prakticky na celém území ČR," dodal Kynčl.

Podle odborníků také mnozí nepřijdou na přeočkování, které prodlouží účinnost vakcíny po třech či pěti letech. "Už na první přeočkování z nich dorazí pouze čtvrtina naočkovaných. Tři nebo pět let je relativně dlouhá doba, lidé na přeočkování zapomenou, někdo ani neví, že je přeočkování nutné," doplnil vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar. Při novém zahájení očkování je třeba znovu aplikovat tři dávky.

V Česku není vakcína hrazená z veřejného zdravotního pojištění, zdravotní pojišťovny na něj ale přispívají až 1500 korun za rok. Jedna vakcína stojí asi 1500 korun, k vybudování ochrany jsou třeba dvě dávky v odstupu 14 dní až tří měsíců, další pak do roka. Potom následuje pravidelné přeočkování.

Klíšťata přenášejí dvě nebezpečná onemocnění. Lymeská borelióza se léčí pomocí antibiotik, proti viry způsobené klíšťové encefalitidě neexistuje léčba, jen očkování. Zatímco borelióza se přenáší po 24 hodinách, k nákaze virem encefalitidy stačí přisátí trvající dvě hodiny.

Pacienti po nakažení encefalitidou obvykle trpí horečkou s bolestí hlavy, kloubů či svalů. Pokud nemocní dodržují klidový režim, nemoc většinou ustoupí do dvou až sedmi dní. Jinak může přejít v zánětlivé postižení mozkových blan.

Nemocní s boreliózou jsou unavení a mají zvýšenou teplotu. Typická červená skvrna v místě přisátí klíštěte či bodnutí jiného hmyzu může mít vybledlý střed, objevuje se asi u poloviny nakažených. Ve druhé fázi mohou být postiženy klouby, centrální nervový systém a někdy také srdce. Ochrana před boreliózou, bakteriálním onemocněním, zatím neexistuje, dá se ale léčit.

Klíšťová encefalitida se nevyskytuje ve Španělsku, na většině území Francie, v jižní Itálii a v další oblastech, kde je velkou část roku velmi sucho a horko. Na jihu Evropy žije jiný druh klíštěte, podle SZÚ se objevilo už také v Německu a Rakousku. "Klíště Hyalomma se vyskytuje v zemích Středomoří, kam běžně jezdíme na dovolené, včetně Chorvatska, Bulharska, Španělska nebo Turecka," uvedl Maďar. Tento druh klíštěte podle něj přenáší především rickettsie, což jsou bakterie pronikající do buněk. Způsobují horečnaté stavy podobné chřipce.

Počty případů klíšťové encefalitidy v posledních letech:

Rok 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Počet 65* 712 687 565 351 410 625 573 861 589 816 631 546 1029

zdroj: SZÚ

*do 11. června 2019