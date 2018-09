Vítězka Blessed Kiss s Václavem Janáčkem dobíhá do cíle.

Vítězka Blessed Kiss s Václavem Janáčkem dobíhá do cíle. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Klisna Blessed Kiss vyhrála po červnovém Českém derby také St. Leger, poslední z dostihů klasické Trojkoruny. Na závodišti v Praze-Velké Chuchli triumfovala favorizovaná tříletá hnědka v sedle s žokejem Václavem Janáčkem o čtyři délky před Carmellou. Blessed Kiss se tak stala 18. koněm v historii, který dokázal vyhrát derby i St. Leger.

"Papírově to byl nejlepší kůň v poli a na dráze to potvrdila. Hřebci udělali dobře, že proti ní dnes nestartovali. Žádný problém v dostihu jsem neměl," řekl na webu galopp-reporter.cz Janáček, pro nějž to bylo 16. klasické vítězství v kariéře. St. Leger vyhrál po třech letech, tehdy zvítězil se Sanokem.

Trenér Igor Endalcev připravuje vítěznou klisnu přímo ve Velké Chuchli. "Po posledním dostihu velmi dobře pracovala a dobře odpočívala, a tak jsem věřil, že by se mohla prosadit," uvedl. "Pokud bude v pořádku, měla by startovat při Evropském poháru žokejů 22. září," doplnil Endalcev.