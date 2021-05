Praha - Klipy avizují nová alba rappera Marpa, tria Sunflower Caravan a kapely Mig 21. Marpo ohlásil vydání alba Backwoods Bred a nyní vydává druhý singl Bad Man doprovázeným videoklipem. Rockové trio Sunflower Carvan přichystalo před červnovým vydáním celého alba nový singl s názvem Wonder Why. Aktuální novinka TěsneVedleSebe je předzvěstí nového alba Mig 21, které vyjde v září tohoto roku. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Druhé album rappera Otakara Petřiny vystupujícího pod jménem Marpo je ovlivněné prostředím Louisiany a její zvuk se opírá o kombinaci country a rapu. Navazuje na Marpovo album Dead Man Walking a vyjde v červnu. "Dead Man Walking byl předzvěstí stylu, který v Evropě nikdo nedělá, kombinuje country a rap. Backwoods Bred je album, který naprosto vtáhne do bažin Louisiany. Z hudebního hlediska kombinujeme 808 spodky s akustickýma kytarama, dobrem, mandolínami a tunou dalších nástrojů. Vše nahráváme ve studiu Babylon v Teplicích za dozoru našeho dvorního producenta Clinta Murphyho," uvedl rapper o tvorbě alba. Videoklip, ve kterém se zpovídá Bohu i své matce, natáčel v Louisianě.

Novinka Wonder Why tria Sunflower Carvan je poslední ochutnávkou před červnovým vydáním alba nazvaného Corners. Pro poprockovou kapelu to bude třetí řadová deska. Singl doprovází zveřejněné video. Sunflower Caravan začali avizovat vydání nové desky ještě před pandemií koronaviru. První singl Kind of Happy vyšel v lednu 2020, následovaly další dva singly a začalo být jasné, že současná situace, spojená se zastavením živých koncertů, vydání alba nepřeje. Proto kapela připravila ještě singl Wonder Why.

Optimismus, naděje a touha po zázraku, který spočívá v návratu k normálnímu životu. To je odkaz, který kapela Mig 21 posílá ve své nové skladbě s názvem TěsněVedleSebe. "Při prošťourávání různých archivů, a při třídění všemožných záběrů se nám, k našemu milému překvapení, začal objevovat takový nadčasový příběh touhy po lidském doteku. Dalo by se vlastně říct, že jsme práci na scénáři nahradili prací třídičskou a archivářskou, ke které bychom se, nebýt těch přísných protipandemických opatření, jinak sotva dokopali. Což ovšem nemění nic na tom, že z výsledku máme ohromnou radost a doufáme, že naši fanoušci ji budou mít taky," uvedl zpěvák Jiří Macháček. Aktuální novinka TěsneVedleSebe je předzvěstí alba, které vyjde v září tohoto roku na CD i vinylu.